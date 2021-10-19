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Meme kanserinde 'erken teşhis'te yüzde 100'e yakın başarı - Son Dakika

Meme kanserinde 'erken teşhis'te yüzde 100'e yakın başarı

19.10.2021 18:18

Meme kanserinde 'erken teşhis'te yüzde 100'e yakın başarı Başkan Deveci: "Erken teşhisin önemini halka anlatabiliriz" Opr. Dr.

Meme kanserinde 'erken teşhis'te yüzde 100'e yakın başarı

Başkan Deveci: "Erken teşhisin önemini halka anlatabiliriz"

Opr. Dr. Taşkın: "Erken teşhiste hastalığın tedavi oranı yüzde 100'e yakın"

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen 'Meme Kanseri Söyleşisi'nde, meme kanserinde erken teşhiste hastalığın tedavi oranının yüzde 100'e yakın olduğuna dikkat çekildi.

Atakum Belediyesi ile VM Medical Park Samsun Hastanesi'nin ortaklaşa düzenlediği Meme Kanseri Söyleşisi Vedat Türkali Kültür Merkezi'nde yapıldı. Söyleşide meme kanserinde güncel tedaviler ve önleyici tedbirler konusunda uzmanlar tarafından sunum gerçekleştirildi. Söyleşide hastalığın tedaviye daha iyi yanıt vermesi için erken teşhisin öneminin altını çizildi.

Başkan Deveci: "Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalık"

Programın açılışında konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Meme kanseri çok fazla sayıda kadında görülebiliyor. Bu konuda istatistikler oldukça yüksek. Meme kanseri vücutta çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Ancak meme kanseri erken teşhis edilirse, erken müdahale edilebilirse tedavi edilebilir bir hastalık. Biz de bu erken teşhisin önemine ve tedavinin gücüne inandığımız için bugün burada toplandık. Bu hastalıktan zarar görmemek için, hastalık bulaşınca başarıya ulaşabilmek için erken teşhis çok önemli. Bu anlamda kadınlar kendi teşhislerinin bir bölümünü kendileri de yapabilirler. Bizim amacımız erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu kadınlarımıza aktarabilmek. Bu farkındalık sadece ekim ayına özgü olmasın. Biz bu erken teşhis konusunu özellikle kırsal kesimlerdeki kadınlarımıza da sağlık personellerimiz ile aktarabiliriz. Onlara da meme kanserindeki erken teşhisin önemini anlatabiliriz. Dolayısıyla bu tarz faydalı etkinliklerin daha çok yaygınlaşması ve daha çok kadına ulaşması lazım" dedi.

Opr. Dr. Taşkın: "Erken teşhiste hastalığın tedavi oranı yüzde 100'e yakın"

Meme kanserinin erken teşhis edildiğinde rahatlıkla tedavi edilebildiğine dikkat çeken VM Medikal Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Taşkın, "Birçok etken meme kanseri olmanıza neden olabilir. Özellikle 35 yaşından sonra yaşanan gebelikler meme kanserinde büyük etkinlik sağlar. Bu salgın döneminde hareketsizliğin getirdiği şişmanlık, obezite meme kanseri olanların bize geç gelmesine neden oldu. Dolayısıyla pandemiden çekinerek, korkarak hastaneye gelmeler gecikti. Bu da bizi zor duruma sokuyor. Evre-0 veya evre-1'de yakalayacağımız vakaları evre-3 ve 4'te yakalama imkanı buluyoruz. Bu da hem hastalarımızı hem de bizi üzmektedir. Meme kanserinin yakalanması ve teşhisinin konması çok kolay. Bu da kendinizi muayene etmekten geçiyor. Ayda 1 kere kendinize zaman ayırın, kendinizi muayene edin. Meme kanseri erken evrede rahatlıkla teşhis edilebilir. Erken teşhisle birlikte hastalığın tedavi oranı yüzde 100'e yaklaşmaktadır" diye konuştu.

"Yiyecekleri mevsiminde tüketin"

Her 8 kadından 1'inde meme kanseri hastalığına rastlanıldığını belirten Opr. Dr. Taşkın, "Eskiden yaz geldiğinde domates yenirdi. Şimdi 12 ay boyunca tüm sebze ve meyveler yenilebiliyor. Elinizden geldiği kadar yiyecekleri mevsiminde yiyin. Özellikle raf ömürlü yiyeceklerden uzak durun. Çevresel faktörler, içtiğimiz su bardağından saklama kaplarına kadar her şey meme kanserinin bir etkenidir. Dolayısıyla çevresel faktörlere de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Erken doğumlar, erken adet görmeler, menopoza geç girilmesi meme kanserine neden olan etmenlerden birkaçı. Ortalama riske sahip bir kadın için yaşam boyunca meme kanserine yakalanma riski yüzde 8'dir. Bu da her 8 kadından bir tanesinin meme kanseri olarak yorumlanmakta demektir" şeklinde konuştu.

Programda ayrıca Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Gül ve diğer uzmanlar da kendi alanlarda sunumlar gerçekleştirdiler. Programın sonunda söyleşiye katılan kadınlara çeşitli hediyeler verildi.

Meme kanserinde 'erken teşhis'te yüzde 100'e yakın başarı
Meme kanserinde 'erken teşhis'te yüzde 100'e yakın başarı
Meme kanserinde 'erken teşhis'te yüzde 100'e yakın başarı
Meme kanserinde 'erken teşhis'te yüzde 100'e yakın başarı

Vedat Türkali, Cemil Deveci, Meme Kanseri, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Meme kanserinde 'erken teşhis'te yüzde 100'e yakın başarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meme kanserinde 'erken teşhis'te yüzde 100'e yakın başarı - Son Dakika
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