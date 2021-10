Meme Kanserine karşı farkındalık projesi - Son Dakika

Erzurum'da yerel market zinciri sahibi olan İskender Düzgün, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı için sosyal sorumluluk projesi başlattı. Farkındalık oluşturmak adına kampanya başlatan İskender Düzgün, "Meme kanserinden korkmayın, geç kalmaktan korkun" diyerek kadınları düzenli olarak kontrole davet etti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Erzurum'da da farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek adına yerel market zinciri bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

"Erken teşhis ile tedavi sürecini hızlandırabiliriz"

Projenin sahibi olan İskender Düzgün, meme kanserinin her sekiz kadından birinde gözüktüğünü ifade ederek, "Erken teşhis ile farkına varıldığında bu hastalık tedavi edilebiliyor. Bu hastalığın sebebi araştırıldığında birçok faktör ortaya çıkmakta. Bunların başında ise genetik yatkınlığının olduğu gözüküyor. Tedavi edilebilir bir hastalık olan meme kanserinde en önemli etken erken teşhisin konulmasında yatıyor. Hastalığı erken fark etmek adına ise 40 yaşını geçmiş her kadının her sene düzenli olarak ultrason ya da mamografi çekilmesi gerekmektedir. Teşhis konulduktan sonra tedaviye başlanmaktadır. Belki bu hastalığın önüne geçemeyiz ama erken teşhis ile bu hastalıktaki tedavi sürecimizi hızlandırabiliriz." diye konuştu.

Meme kanserine hem marketlerimiz hem de ailemiz adına çok önemsiyoruz. Benim eşim 2006 yılında meme kanserine yakalandı ama erken teşhis ile birlikte çok geç olmadan farkına vardık. 8 aylık bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Bu durumun ağır hasarsız atlatılmasının tek nedeni erken teşhistir. Bu hastalığı yakından yaşayan bir aile olarak kesinlikle meme kanserinden korkulmaması gerektiğini söyleyebilirim." dedi.

Kadınlara özel indirimler

Farkındalık adına birçok çalışma yaptıklarını dile getiren Düzgün, "Bizler meme kanseriyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtarak, ay boyunca pembe kurdelelerimizle çalışma planı yaptık. Yaptığımız bu sosyal projede kadınlara yönelik ürünlerde pembe etiketler yerleştirerek indirimler yaptık. Bizlerde farkındalığa destek oluyoruz." açıklamalarında bulundu. - ERZURUM