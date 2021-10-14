Üye Girişi
Milletvekili Esgin'den Bursa Havalimanı için açık davet - Son Dakika

Milletvekili Esgin'den Bursa Havalimanı için açık davet

14.10.2021 12:34
Milletvekili Esgin'den Bursa Havalimanı için açık davet

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Havalimanının etkin kullanılması için siyaset üstü çağrıda bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Havalimanının etkin kullanılması için siyaset üstü çağrıda bulundu.

Esgin, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda önemli açıklamalarda bulundu. Bursa Havalimanının etkin kullanılması yönünde uzun zamandır mücadele verildiğine dikkat çeken AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Açık Davetimdir" başlıklı paylaşımında şu mesajları verdi: "Bursa Havalimanının etkin olarak kullanılması için uzunca bir süredir büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi siyaset üstü ve bütün Bursa olarak vermek zorundayız. Buna destek veren bütün hemşerilerimize teşekkür ederiz. Pandemiden etkilenen bu sektörde yolculuğumuzun devam edebilmesi için güç birliği yapmak zorundayız. Mevcut hatlarımıza yeni hatlar ekleyebilmenin yegane yolu, var olan hatlarımızda yüksek doluluk oranları yakalayabilmektir. Siyaset kurumu, Bursa'nın bu sürecine katkı sağlamak gayretinde olmalıdır. Buradan bir siyasi polemik çıkarmak, algı yapmaya çalışmak, ancak Bursa'ya zarar vermek anlamına gelir. Havaalanımızın ve hava kargo taşımacılığımızın daha işlevsel hale gelmesi hepimizin elinde. Anadolu Jet'in sefer sayısının artmasının yanı sıra Bursa merkezli bir hava yolu şirketinin kurulması da temel stratejilerimizin arasında olmalıdır. Şimdi tekraren bütün siyaset yapan kurumlar, hemşeri derneklerimiz, iş dünyamız, basınımız ve Bursa sevdalılarını Bursa Havalimanı ortak gündeminde bir araya gelmeye davet ediyorum" dedi. - BURSA

Mustafa Esgin, Milletvekili, AK Parti, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milletvekili Esgin'den Bursa Havalimanı için açık davet - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda 12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi 12:07 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı 12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Yeğenini ezerek feci şekilde ölümüne neden olan hala için 6 yıl hapis isteniyor 11:51 Yeğenini ezerek feci şekilde ölümüne neden olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının 11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor 11:10 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor

Son Dakika Haberleri
12:45 Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:19 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
12:17 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:06 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat         
12:45
Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor         
12:20
Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor         
12:12
Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek         
12:05
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi         
12:01
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor         
11:47
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:52:27. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekili Esgin'den Bursa Havalimanı için açık davet - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement