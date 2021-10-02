Üye Girişi
Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Çevik istifa etti - Son Dakika

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Çevik istifa etti

02.10.2021 16:30
Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Çevik istifa etti, System.String[]

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Halil Çevik, Ankara Mimarlar Odası'nın PKK kanalı Jin Tv'ye ödül vermesine tepki göstererek istifa etti.

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Halil Çevik, Ankara Mimarlar Odası'nın PKK kanalı Jin Tv'ye ödül vermesine tepki göstererek istifa etti.

Yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini bildiren Çevik açıklamasında; "Mimarlar Odası kuruluşundan itibaren biz mimarların savunduğu yarışmalara, kamusal alanların projelendirilmesinde en doğruyu en nitelikli projelerin elde edilmesi yöntemine sırf adı 'millet bahçesi' olması sebebiyle Ankara şubemiz karşı çıkmıştır. Bu yarışmaların hepsi Mimarlar Odası Genel Merkezimizin bilgisi dahilinde ve Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliğine uygun olarak çıkılmış ve sonuçlandırılmıştır. O zaman bu yarışmalara katılmak isteyen üyelerine üye tanıtım belgesi vermeyerek Genel Merkezimizin kararını hiçe sayan bu şubemiz, şimdi ise basın ödülleri adı altında terör örgütü PKK'yı savunan bir kanalın çalışanına gazetecilik ödülü vermektedir. Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki bu iki tavırda da bu şubemizin hassasiyetlerinde ne 'mimarlık' ne de 'ülkemizin geleceği' vardır. Odamızın birliğine zarar veren bu davranışlar Mimarlar Odası'nın tüm şubelerini üyelerinin gözünde değersiz kılıp, odamızın toplumumuzda itibarını zedelemektedir. Meslek örgütü bilincine uymayan bu başına buyrukluğa Genel Merkezimizin de gereken tepkiyi gösterip gereğini yapmadığından bugünden itibaren Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanlığını bırakıyorum. Bu istifa; yaklaşık 75 bin üyesi için hiçbir karşılık beklemeden fedakarca odamız için mücadele eden tüm şubelerin yönetim kurulu üyelerinin emeklerine yapılan bu vurdumduymazlığa tepki olarak bilinmelidir. Yaptığı bu yanlışı, her defasında olduğu gibi 'cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak' olarak gören, vatan millet hassasiyetiyle kendilerine tepki gösterenlerin davranışlarını da 'vasatlık' olarak nitelendiren bu şubemizin tutumunu kamuoyuna havale ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Halil Çevik'i verdiği karardan dolayı kutlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise; "Verdiği ödül ile terör örgütüne arka çıkan Ankara Mimarlar Odası'na tepki koyarak Kayseri Mimarlar Odası Başkanlığı'ndan istifa eden Halil Çevik kardeşimi yürekten kutluyorum" paylaşımı yaptı. - KAYSERİ

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Çevik istifa etti

Kayseri, İstifa, Ankara, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Çevik istifa etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Leonardo Dicaprio'nun başrolde yer aldığı Zindan Adası filminin gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli 16:32 Leonardo Dicaprio'nun başrolde yer aldığı Zindan Adası filminin gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli Canlı yayında karısının cinsel içerikli videosunu izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum 16:26 Canlı yayında karısının cinsel içerikli videosunu izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum 50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, şimdi asgari ücretin 4 katı gelir elde ediyor 16:15 50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, şimdi asgari ücretin 4 katı gelir elde ediyor
Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler 16:03 Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi 15:57 Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi 15:41 Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi
Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu 15:39 Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu 14:38 Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu

Son Dakika Haberleri
16:31 Leonardo Dicaprio'nun başrolde yer aldığı Zindan Adası filminin gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli
16:22 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 2 Ekim 2021
16:06 Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı
16:02 Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler
16:00 Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı
16:00 Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız! Bakan Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı
15:44 Madde bağımlısı bir genç, bardak kırıp 3 hemşireyi rehin aldı
15:39 Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu
15:39 Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda
15:00 Afgan baba, pazarda çocuklarını satmaya çalıştı
1 kuruşluk kredi borcu bin 1 lira olmuştu! Basına yansıması sonrası banka alacağından vazgeçti 1 kuruşluk kredi borcu bin 1 lira olmuştu! Basına yansıması sonrası banka alacağından vazgeçti         
16:33
Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi         
16:31
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 2 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 2 Ekim 2021         
16:23
Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı         
16:07
Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı         
16:01
Amaçlarına ulaşamamışlar! Öldürüp cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengini dayatmaları kabul etmemiş Amaçlarına ulaşamamışlar! Öldürüp cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengini dayatmaları kabul etmemiş         
15:53
Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda         
15:39
Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı         
15:00
Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor         
14:13
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda         
13:46
Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor         
13:44
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor         
12:27
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 16:37:13. #1.12#
SON DAKİKA: Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Çevik istifa etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement