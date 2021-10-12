Müftülükten 'ecdada vefa' gezisi - Son Dakika

Yalova 'nın Altınova İlçe Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 'ecdada vefa' gezisi tertip etti.

Binali Yıldırım 2007'de yaşadığı bir anısını paylaştı: Teyze bana 'Sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi