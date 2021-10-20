Nazilli'de muhtarlar bilgilendirildi - Son Dakika

Nazilli Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında mahalle muhtarlarına Türkiye'de kamu yönetimi sistemi ve güncel gelişmeler anlatıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç ve Öğretim Görevlisi Yakup Karaca tarafından verilen eğitim programına; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Arısoy, "Herhangi bir siyasi partiye bağlı olmaksızın hem seçilmiş kişi olarak köyün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde görev alan aynı zamanda bir devlet memuru sıfatıyla hükümetin ve yasaların almış olduğu karar ve kanunları uygulayan muhtarlarımız büyük önem taşımaktadır. Muhtarlık birçok vakfı bünyesinde barındıran bir meslektir. Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan Anadolu'da köyün ortak ihtiyaçları; çamaşırhanesi, hamamı, köprüsü yolu ve aynı zamanda salgın hastalıklarla mücadele gibi birçok konuda yetki ve görevleri tanımlanmış ve kalkınmanın, gelişmenin, altyapısının oluşturulması konusunda muhtarlar önemli bir vazife göstermişlerdir. Muhtarlık müessesesi demokrasinin ilk basamağıdır ve hiçbir zaman ihmal edilemeyecek çok şerefli bir vazifedir. Ben, Nazillimizde bize vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı sizin şahsınızda bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyor, hepinize hayırlı vazifeler diliyorum. Gününüz kutlu olsun" diye konuştu.

Nazilli için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Demokrasimizin mihenk taşları, mahallelerimizin birleştirici gücü olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Sizlerin sevgisi ve desteğiyle kentimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN