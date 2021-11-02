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Nazilli Pınarbaşı Mahallesi'nde çalışmalar tamamlandı - Son Dakika

Nazilli Pınarbaşı Mahallesi'nde çalışmalar tamamlandı

02.11.2021 12:10
Nazilli Pınarbaşı Mahallesi'nde çalışmalar tamamlandı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Pınarbaşı Mahallesi Malhallı Mezarlığı mevkiinde istinat duvarı ile güçlendirme çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Pınarbaşı Mahallesi Malhallı Mezarlığı mevkiinde istinat duvarı ile güçlendirme çalışmalarını tamamladı.

Kentin dört bir yanında faaliyetlerine devam eden Nazilli Belediyesi, kış aylarının yaklaşması ile birlikte çalışmalarına hız verdi.

Son olarak Pınarbaşı Mahallesi Malhallı Mezarlığı mevkiinde çalışmalarını yürüten ekipler, söz konusu alanda istinat duvarı ile güçlendirme yaparak bölgeyi güvenli bir hale getirdi.

İlçe sınırları içerisinde merkezden kırsala ihtiyaç duyulan tüm noktalarda istinat duvarı çalışmalarının yapıldığını belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Pınarbaşı Mahallemizde 90 metre uzunluk ve 2 metre yüksekliğe sahip yeni bir istinat duvarı ördük. Saha ekiplerimizin riskli olarak tespit ettiği bölgelerde ihtiyaç ivediliği gözetilerek bu çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Can ve mal güvenliğini tehdit eden noktalarda faaliyetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Nazilli Belediyesi'nin çalışmaları ile eksiklerinin bir bir tamamlandığını dile getiren mahalle sakinleri, desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür etti. - AYDIN

Nazilli Pınarbaşı Mahallesi'nde çalışmalar tamamlandı
Nazilli Pınarbaşı Mahallesi'nde çalışmalar tamamlandı
Nazilli Pınarbaşı Mahallesi'nde çalışmalar tamamlandı
Nazilli Pınarbaşı Mahallesi'nde çalışmalar tamamlandı

Fen İşleri Müdürlüğü, Pınarbaşı, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli Pınarbaşı Mahallesi'nde çalışmalar tamamlandı - Son Dakika


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