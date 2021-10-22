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Nilüfer'den kardeş şehir Gazimağusa'ya ziyareti - Son Dakika

Nilüfer'den kardeş şehir Gazimağusa'ya ziyareti

22.10.2021 11:00
Nilüfer'den kardeş şehir Gazimağusa'ya ziyareti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan İsmail Arter ile bir araya geldi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan İsmail Arter ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüferli muhtarlar ve meclis üyeleriyle birlikte temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler, Nilüfer'in kardeş şehri olan Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret etti. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından karşılanan Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler, her iki belediyenin çalışmalarını konuştular.

Pandemi döneminin ardından yüz yüze görüşebilmekten duydukları memnuniyeti dile getiren iki belediye başkanı, bir çok konuda fikir alışverişinde bulundu. Gazimağusa'nın çok yönlü bir kent olduğunu vurgulayan İsmail Arter, "Bölgemiz Kıbrıs'ın ikinci büyük liman şehri. Tarihi eserlere sahip ve turizm açısından da hareketli bir şehir. Koronavirüs çalışmalarımızı engellese de imar planı çalışmalarımızı tamamladık. Artık daha planlı bir gelişim gösterecek. Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu kentimiz sulak alanlarıyla da dikkat çekiyor" dedi.

46 yıldır kapalı olan Maraş Bölgesi'nin tekrar girişlere açılmasının da memnuniyet verici olduğunu ifade eden Arter, "Yıllardır kanayan yaramız Kapalı Maraş Bölgesi de karşılıklı siyasi mutabakatla en azından girişlere açıldı. Orada da birtakım çalışmalarımız var. Umarım sorun tam olarak çözülür ve Maraş'ı yaşanabilir bir kent haline getiririz" diye konuştu.

Misafirperverliğinden dolayı İsmail Arter ve ekibine teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, bu tür ziyaretlerin karşılıklı dostluk ilişkilerine olumlu katkı yapacağını belirtti. Başkan Turgay Erdem, "Kardeş kentimiz Gazimağusa'da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu ziyaretler, karşılıklı iş birliklerimizin ve kardeşliğimizin pekişmesine yol açacaktır. Kıbrıs'ta yaşanan sorunları yıllardır ülkemizden takip ediyoruz. Sizlerin belediyecilik anlamındaki çalışmalarınızı da yakından takip ediyoruz. Kıbrıs'ta atılan adımlar, iki ülke halkı için de olumlu ve umut veriyor. Sizlerin de bölgede değerli çalışmalarınız var. Buraların verimli kullanılması Kıbrıs'a da çok yönlü katkı sağlayacaktır" dedi. Başkan Erdem, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'i de Nilüfer'e davet etti.

Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler daha sonra Kapalı Maraş Bölgesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Girne'deki Boğaz Şehitliği'ni de ziyaret eden Nilüfer heyeti burada, Barış Harekatı'nda şehit olan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Mesut Şehitoğlu'nun babası ve bütün şehitler için dua etti. - BURSA

Nilüfer'den kardeş şehir Gazimağusa'ya ziyareti
Nilüfer'den kardeş şehir Gazimağusa'ya ziyareti
Nilüfer'den kardeş şehir Gazimağusa'ya ziyareti
Nilüfer'den kardeş şehir Gazimağusa'ya ziyareti
Nilüfer'den kardeş şehir Gazimağusa'ya ziyareti

Turgay Erdem, Gazimağusa, Pandemi, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer'den kardeş şehir Gazimağusa'ya ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilüfer'den kardeş şehir Gazimağusa'ya ziyareti - Son Dakika
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