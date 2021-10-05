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Ombudsman Malkoç: "Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itilmesi konusunda rapor hazırlıyoruz" - Son Dakika

Ombudsman Malkoç: "Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itilmesi konusunda rapor hazırlıyoruz"

05.10.2021 10:48
Ombudsman Malkoç:

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yunanistan'da düzenlenen Akdeniz Ombudsmanları Ağı 11. Genel Kuruluna katılarak, "Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itilmesi ve mağduriyet yaşamaları konusunda Türkiye Ombudsmanlık Kurumu olarak bir rapor hazırlıyoruz" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yunanistan'da düzenlenen Akdeniz Ombudsmanları Ağı 11. Genel Kuruluna katılarak, "Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itilmesi ve mağduriyet yaşamaları konusunda Türkiye Ombudsmanlık Kurumu olarak bir rapor hazırlıyoruz" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Akdeniz Ombudsmanları Ağı 11. Genel Kurulu dolayısıyla gitti. Genel kurul nedeniyle Yunanistan'ı ziyaret eden Malkoç'un burada gerçekleştirdiği görüşmelerden biri de Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu oldu. Genel Kurulda konuşma gerçekleştiren Malkoç, Türkiye'nin doğal afetler, savaş, yoksulluk gibi nedenlerle zor durumda kalan ülkelere yardımda bulunmayı insani bir görev olarak gördüğünü ve dünyanın 140'ı aşkın ülkesine insani yardım ve kalkınma yardımı yaptığını vurguladı.

Türkiye olarak yalnız yurt dışına değil, aynı zamanda Türkiye'ye sığınan mazlumlara da yardım eli uzattığını dile getiren Malkoç, Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmayı sürdürdüğünü ve halihazırda Türkiye'de yaklaşık 5 milyon mülteci ve göçmen bulunduğunun bilgisini verdi.

"Suriyeliler dışında 1 milyonu aşkın mülteci var"

Suriyeli mültecilerin sayısının yaklaşık 3 milyon 710 bin olduğunu belirten Malkoç, "Suriyeliler dışında da sayıları 1 milyonu aşan çeşitli statülerde göçmen vardır. Ölümden kaçarak ülkemize sığınan bu kişilerin insan onuruna yakışır şartlarda yaşayabilmeleri için her türlü yardım yapılmaktadır" dedi.

"Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itilmesi konusunda rapor hazırlıyoruz"

Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu olarak da Ege ve Akdeniz'de çok sayıda göçmenin mağduriyetini yakından takip ettiklerini bildiren Malkoç, "Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itilmesi ve mağduriyet yaşamaları konusunda Türkiye Ombudsmanlık Kurumu olarak bir rapor hazırlıyoruz. Rapor tamamlandığında ilgili uluslararası örgütler, tüm dünya Ombudsmanları ve insan hakları kurumlarıyla da paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"İklim değişikliğinden en çok etkilenen kırılgan grupların mağduriyet yaşamaması için dikkat edilmelidir"

İklim değişikliği ve afetlerle mücadelede, Ombudsmanlara ve İnsan Hakları Savunucularına önemli roller düştüğünü dile getirerek Malkoç, "Sadece doğal afetler esnasında değil afetler yaşanmadan ve yaşandıktan sonra da insan hakları kurumları ulusal ve uluslararası düzeyde koordineli bir şekilde çalışmalıdır. İklim değişikliği ve doğal afetlerden yine en çok etkilenen kırılgan gruplar olarak engellilerin, yaşlıların, kadınların ve çocukların bu süreçte mağduriyet yaşamaması için özellikle dikkat edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan programı kapsamında Malkoç, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ve Batı Trakya Türk Azınlığı Eğitim Kurumlarının Temsilcileri ile de görüşecek. - ANKARA

Ombudsman Malkoç: Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itilmesi konusunda rapor hazırlıyoruz
Ombudsman Malkoç: Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itilmesi konusunda rapor hazırlıyoruz
Ombudsman Malkoç: Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itilmesi konusunda rapor hazırlıyoruz
Ombudsman Malkoç: Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itilmesi konusunda rapor hazırlıyoruz

Yunanistan, Akdeniz, Türkiye, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ombudsman Malkoç: 'Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itilmesi konusunda rapor hazırlıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ombudsman Malkoç: "Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itilmesi konusunda rapor hazırlıyoruz" - Son Dakika
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