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Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

30.10.2021 15:54
Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

Ömrünü spora adayan Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı.

Ömrünü spora adayan Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gören Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan'ın ani ölümü sevenlerini üzdü.

Ömrünü Spora adayan Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan'ın Narmanlı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Manas Kırgızistan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenlioğlu, Turizm İl Cemal Almaz, öğretim görevlileri, ailesi, sevenleri katıldı.

Ceylan'ın cenazesi namazın ardından Abdurahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ERZURUM

Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

Veterinerlik Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Ziya Gökalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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