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Son dakika haber | Başkan Kaplan Cincin Kalesi'ni turizme kazandıracak - Son Dakika

Son dakika haber | Başkan Kaplan Cincin Kalesi'ni turizme kazandıracak

27.10.2021 15:06
Son dakika haber | Başkan Kaplan Cincin Kalesi'ni turizme kazandıracak

Son dakika haberine göre Koçarlı'daki tarihi öneme sahip yapıların turizme kazandırılması için çalışma başlatan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cincin Kalesi için de düğmeye bastıBeraberindeki Kaymakam Ersin Tepeli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ile...

Koçarlı'daki tarihi öneme sahip yapıların turizme kazandırılması için çalışma başlatan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cincin Kalesi için de düğmeye bastı

Beraberindeki Kaymakam Ersin Tepeli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ile birlikte Cincin Kalesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Kaplan, tarihi yapının restore edilmesinin bölgeye sosyoekonomik bir canlılık kazandıracağını söyledi.

Koçarlı'da Cihanoğlu Kulesi'nin kamulaştırılmasını sağlayarak restorasyon projesi başlatan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 1995 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Anıt Eser' olarak tescillediği, ilçenin açık hava müzesi niteliğindeki tarihi Cincin Kalesi için de harekete geçti. Cihanoğlu Kulesi restorasyonunun tamamlanması, Amyzon Antik Kenti'nde tarihi kazı çalışmalarının başlatılmasının yanı sıra Cincin Kalesi'nin de restore edilerek turizme kazandırılmasının ilçenin turizm vizyonuna dönük büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Kaplan, yaklaşık 250 yıllık tarihi yapının kamulaştırılıp iyileştirilmesi için de ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

"Cincin Kalesi için sorumluluk üstlenmeye hazırız"

Cincin Mahalle Muhtarı Ergün Erdoğan'ın da eşlik ettiği Cincin Kalesi'ndeki inceleme gezisinde tarihi yapıyla ilgili restorasyon projesine dönük beraberindeki teknik ekiple birlikte gözlemlerde bulunmasının ardından açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdür Tuncer, "Başkanımız Nedim Kaplan, Koçarlı'nın bir turizm destinasyonuna dönmesi için çok önemli projeleri yakın zamanda başlattı. En son Amyzon Antik Kenti'nde de tarihi kazı başlatılmasına dönük orada da çalışmaları yürüttük. Orada da yakında kamuoyuyla paylaşacağımız çok önemli gelişmelere imza attık. Sayın Başkanımızın bir diğer projesi de Cincin Kalesi'nin turizme kazandırılmasıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız olarak halihazırda kamulaştırma, restorasyon ve yapısal düzenlemeler noktasında üstlenmemiz gereken sorumluluğu analiz ediyoruz. Cincin Kalesi'nde yapının statik durumunu koruyor olması işimizi kolaylaştırıyor. Yakında burasıyla ilgili de olumlu gelişmelere hep beraber imza atarak Koçarlı'ya güzel bir hizmet daha üretmenin gururunu yaşarız diye düşünüyorum" dedi.

"Amacımız geleceklere kuşaklara aktarmaktır"

Konuyla ilgili açıklamasında, tarihi yapının yaklaşık 16 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olduğunu söyleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "18. Yüzyıldan kalma bu yapı, ilçemize önemli cami ve kule yapılarını kazandıran Cihanoğlu Beyliği tarafından aynı dönemlerde güvenlik amaçlı olarak yapılmıştır. Halihazırda Koçarlı Cihanoğlu Kulesi etrafındaki çalışmayı, Bakanlığımız, Valiliğimiz, Milletvekillerimiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün destekleriyle son aşamaya getirdik. Hayata geçirme aşamasındayız. Amyzon Harabeleri'nde incelemeler yaptık, orası da tarihi derinliği olan bir yer. Orada da Bakanlığımızın destekleriyle tarihi kazı çalışmaları başlayacak. Cincin Kalesi'nin de büyük bir kısmı sütunlarıyla birlikte ayakta duruyor. Amacımız Koçarlı Belediyesi olarak geçmişten gelen tarihi değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bunu yaparken de bölgede yaşayan vatandaşlarımıza da katkı sunmaktır. Koçarlı'nın tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarmamızla turizm yönünden de gelir elde etme amacındayız" diye konuştu.

"En kısa sürede kamulaştıracağız"

Önceki yıllarda kontrolsüz şekilde bazı şahıslara satılan Cincin Kalesi'nin bulunduğu alandaki kamulaştırma çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyleyen Başkan Kaplan, "Burasının Aydın'a yakın olmasıyla beraber Cincin Mahallesi'nin de tabiatla iç içe konumda bulunmasının ciddi bir turizm potansiyeli var. Burada yapacağımız düzenleme sonucunda hayata geçireceğimiz kahvaltı salonları ve dinlenme yerlerinin kültürel değerlere önem veren turist potansiyelini de bölgeye çekeceğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz geliştikçe bu gibi değerlerimize artık sahip çıkmaya başladık. Yıllardır ne yazık ki biz bu değerlerimize sahip çıkamamışız. Son 80 yıla baktığımızda bir çok tarihi eserimiz ve kültürel mirasımız yağmalanarak kontrolsüz bir şekilde bugünlere kadar gelmiş. Halihazırda burası SİT alanı edilmiş durumdadır. Artık biz burada yapı içerisinde olmaması gereken fiili durumları da ortadan kaldıracağız. Tarihi değerimizin korunması noktasında da gerekli adımları atarak Bakanlığımız ve Valiliğimizin desteğiyle de ilçemize kazandıracağız" dedi. - AYDIN

Nedim Kaplan, Koçarlı, Turizm, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Başkan Kaplan Cincin Kalesi'ni turizme kazandıracak - Son Dakika


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