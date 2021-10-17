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Son dakika haber | Çocuk ve Gençlik Korosu yeni üyelerini arıyor - Son Dakika

Son dakika haber | Çocuk ve Gençlik Korosu yeni üyelerini arıyor

17.10.2021 11:43
Son dakika haber | Çocuk ve Gençlik Korosu yeni üyelerini arıyor

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu'na katılmak isteyenler için yeni dönem kayıtlar 18 Ekim'de (yarın) başlayacak.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu'na katılmak isteyenler için yeni dönem kayıtlar 18 Ekim'de (yarın) başlayacak.

Tepebaşı Belediye tarafından kurulan ve sahnelediği performanslarla büyük beğeni toplayan Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu, Şef Derya İnanç yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Koro, yeni dönem için koristlerini de belirlemeye hazırlanıyor. Korist adayları, 18-28 Ekim tarihleri arasında Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi'ne ulaşabilecek. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber | Çocuk ve Gençlik Korosu yeni üyelerini arıyor

Eskişehir, Tepebaşı, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Çocuk ve Gençlik Korosu yeni üyelerini arıyor - Son Dakika


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