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Son dakika haberleri | Gültak: "Aile, kadın, çocuk ve gençler için projeler üretiyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Gültak: "Aile, kadın, çocuk ve gençler için projeler üretiyoruz"

06.10.2021 15:54
Son dakika haberleri | Gültak:

Gelen son dakika haberine göre Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, göreve geldikleri ilk günden itibaren aile, kadın, çocuk ve gençlere ilişkin farklı projeleri hayata kattıklarını belirterek, "Aileyi, kadınları ve gençlerimizi önemsiyoruz" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, göreve geldikleri ilk günden itibaren aile, kadın, çocuk ve gençlere ilişkin farklı projeleri hayata kattıklarını belirterek, "Aileyi, kadınları ve gençlerimizi önemsiyoruz" dedi.

Akdeniz Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen seminere katılan Ergen Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Fevziye Toros, 'Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu' konulu sunum gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetlerinin organize ettiği seminere, Akdeniz Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde verilen kurslara katılan kadınlar ve çocukları katıldı.

"Aile, kadın, çocuk ve gençler için projeler üretiyoruz"

Yoğun katılımın gerçekleştiği seminer öncesi bir konuşma yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, göreve geldikleri ilk günden itibaren aile, kadın, çocuk ve gençlere ilişkin farklı projeleri hayata kattıklarını ifade etti. Akdeniz'de 17 mahallede mahalle evi olduğunu belirten Gültak, "Aileyi, kadınları ve gençlerimizi önemsiyoruz. Kursiyer kadınları ve kızlarını yaz kamplarına gönderiyoruz. Ayrıca onkobüs hizmeti ile kanser tedavisi gören hastalarımıza ulaşım desteği sağlıyoruz. Yeni doğan bebeklerin ihtiyacının olduğu çantaları annelerimize ulaştırıyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için eğitim portalı hazırladık, aralarında tıp fakültesi olmak üzere birçok gencimiz üniversiteyi kazandı" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz'i değiştiriyor ve dönüştürüyoruz"

Başkan Gültak, zeki ve üstün yetenekli çocukları Mersin Üniversitesi bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezine gönderdiklerini de hatırlatarak, "Mersin'de ilk kez Akdeniz'e portatif yüzme havuzları kurup, hiç havuza gitmeyen çocuklarımıza yüzme öğrettik. Akdeniz'e her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği spor sahaları kazandırdık. Kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçmesini sağlayıp Akdeniz'i değiştiriyoruz. Değişim Çay Mahallesi'nde başladı, şimdi Barış'ta devam ediyor" diye konuştu. Başkan Gültak, 9-10 Ekim'de Karaduvar sahilinde düzenlenecek balık festivaline katılmaları için kadınlara çağrı yaparak konuşmasını sonlandırdı.

"Pandemi süreci, çocuk ve gençlerde yoğun depresyona yol açtı"

Ergen Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Fevziye Toros ise sunumunda, pandemi sürecinin toplumun hemen her kesimini olumsuz etkilediğine, bu olumsuzluktan çocuklar ve gençlerin de büyük oranda etkilendiğine dikkat çekti. Meslekte 30 yılı geride bıraktığını belirten Toros; "İlk aylarda, ilkokul ve ortaokul çocuklarımızda ciddi kaygılar gördük. Ardından sağlık, temizlik veya bir takım kontrol takıntıları gibi konularla ilgili ciddi takıntılar gördük. Emin olamama, aynı soruları defalarca sorma takıntıları gibi. Geçen yılın ocak ayından itibaren de lise öğrencilerinde ciddi depresyon vakaları gördük. Mesleğimde geride bıraktığım 30 yılda, son 6 ayda görmediğim kadar, ergenlerde depresyon görüyorum. Bu nedenle lise çağında çocuğunuz var ise unutmayın uzun bir pandemi sürecinden çıktılar, derslere yeterince adapte olamayabilirler. Kendi kabuklarına çekilmelerinin altında ciddi bir depresyon olabilir. Mutsuz, keyifsiz, ders ve hayat ilgili motivasyonları düşük olabilir. Dolayısıyla sorunların altında yatan tek sebep, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olmayabilir" şeklinde konuştu. - MERSİN

Son dakika haberleri | Gültak: Aile, kadın, çocuk ve gençler için projeler üretiyoruz
Son dakika haberleri | Gültak: Aile, kadın, çocuk ve gençler için projeler üretiyoruz
Son dakika haberleri | Gültak: Aile, kadın, çocuk ve gençler için projeler üretiyoruz

Fevziye Toros, Toros Dağları, Akdeniz, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Gültak: 'Aile, kadın, çocuk ve gençler için projeler üretiyoruz' - Son Dakika


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