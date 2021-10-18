Üye Girişi
Son dakika haberleri... Kıbrıs gazilerden İlçe Jandarma Komutanı Ersoy'a hoş geldin ziyareti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kıbrıs gazilerden İlçe Jandarma Komutanı Ersoy'a hoş geldin ziyareti

18.10.2021 13:15
Son dakika haberleri... Kıbrıs gazilerden İlçe Jandarma Komutanı Ersoy'a hoş geldin ziyareti

Son dakika haber... Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Kıbrıs gazileri, geçtiğimiz ay göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy'a hoş geldin ziyaretinde bulundular.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Kıbrıs gazileri, geçtiğimiz ay göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy'a hoş geldin ziyaretinde bulundular.

Kıbrıs gazisi Celal Talih ve Eyüp Kılınçarslan, ziyaret esnasında "Şehit ve gazi sevdalısı değerli komutanımızı ziyaret ederek yeni görevinin öncelikle hayırlı uğurlu olsun ve hoş geldiniz dedik. Şehit aileleri ve gaziler ile geldiği günden buyana yakından ilgilendiğini biliyoruz. Devletimiz, şehit yakınları ve gazilerimizi yalnız bırakmıyor. Her daim yanımızdasınız, çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy da "Şehit aileleri ve gaziler bizim için çok önemlidir. Daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Devletimiz şehit yakınları ve gazilere desteğini esirgemiyor" diye konuştu.

Gaziler, Komutan Ersoy'a el dokuması havlu hediye ettiler. - BİLECİK

Son dakika haberleri... Kıbrıs gazilerden İlçe Jandarma Komutanı Ersoy'a hoş geldin ziyareti
Son dakika haberleri... Kıbrıs gazilerden İlçe Jandarma Komutanı Ersoy'a hoş geldin ziyareti

Jandarma, Hisarcık, Bilecik, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Kıbrıs gazilerden İlçe Jandarma Komutanı Ersoy'a hoş geldin ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi 12:57 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı 12:43 Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor 12:33 Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti 12:12 Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi 12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru 11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor 11:19 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na 11:15 Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol

Son Dakika Haberleri
12:57 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
12:42 Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı
12:32 Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor
12:11 Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti
12:09 Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti
12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi
11:57 Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi
11:45 Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti
11:33 Rıdvan Dilmen, ilk kez Pereira'yı destekledi! Fenerbahçeli taraftarları teselli etti
11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru
Eşini öldüren adam, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti Eşini öldüren adam, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti         
13:13
Otomobile bir zam daha geliyor! Dövizdeki yükseliş nedeniyle fiyatlara 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek Otomobile bir zam daha geliyor! Dövizdeki yükseliş nedeniyle fiyatlara 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek         
12:56
Ticari araç ile otomobil çarpıştı! 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ortalık adeta savaş alanına döndü Ticari araç ile otomobil çarpıştı! 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ortalık adeta savaş alanına döndü         
12:39
Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi         
12:16
Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti         
12:09
Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi         
11:57
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek         
11:18
Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi         
11:14
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 13:20:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kıbrıs gazilerden İlçe Jandarma Komutanı Ersoy'a hoş geldin ziyareti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement