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Son dakika haberleri... Kuşadası Belediyesi çocukları can dostlarla buluşturdu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kuşadası Belediyesi çocukları can dostlarla buluşturdu

04.10.2021 19:29

Son dakika haberlerine göre Kuşadası Belediyesi çocukları can dostlarla buluşturdu Kuşadası Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklar için Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne bir gezi düzenledi.

Kuşadası Belediyesi çocukları can dostlarla buluşturdu

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklar için Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne bir gezi düzenledi. Farklı okullarda eğitim gören toplam 160 çocuk, merkezde tedavi gören kedi, köpek ve kuşlarla keyifli vakit geçirdi. Mamaları yetkililere teslim eden çocuklar yavru kedi ve köpeklerle yakında ilgilendi.

Hayvan dostu politikalarıyla tüm Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de can dostları unutmadı. Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne farklı okullara eğitim gören anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı bir gezi düzenlendi. İkiçeşmelik Ortaokulu, Kirazlı Selim Eren ilkokulu, Bahçeşehir Koleji, Özel Söke Sınav Koleji ile Şirinada Anasınıfı öğrencilerinin katıldığı geziye Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Özgür Batçıoğlu ve birim müdürleri de eşlik etti.

Merkezde görevli veterinerler ve teknisyenler tarafından merkezin çalışmaları ve hayvanların sağlık durumları ile ilgili olarak bilgilendirilen çocuklar, yavru kedi ve köpekler başta olmak üzere hayvanlara büyük bir ilgi gösterdi. Uzman personel eşliğinde özel bölmelerdeki hayvanları görme fırsatı da bulan öğrenciler oldukça keyifli vakit geçirdi. Kuşadası Belediyesi İkram Aracı'ndan ise çocuklara meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu. Gezinin sonunda çocuklara başkan yardımcıları Oğuzhan Turan, Özgür Batçıoğlu ve birim müdürleri tarafından teşekkür belgesi verildi. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, çocuklara hayvanlara karşı gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek "Hayvanlar bizlere emanet edilmiş can dostlarımızdır. Onları korumalı ve yaşam koşullarını iyileştirmek için gereken her şeyi yapmalıyız. Kuşadası Belediyesi olarak bu konuya büyük bir hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne gezen Söke Sınav Koleji öğrencilerinden Cemre Çakır, hayvanları çok sevdiğini belirterek "Ben de evimizde hayvan besliyorum. Hayvanları çok seviyorum. Bugün öğretmenlerimiz 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle buraya geldik. Kedi, köpek ve kuşları gördük. Kediler ile yavru köpekleri sevdik. Hayvanlar da can taşıyor. Onları korumalıyız" dedi.

6. sınıf öğrencisi Mısra Yılmaz ise "Rehabilitasyon Merkezinden bir köpek sahiplendik. İlk başta korktum ama sonra birbirimize alıştık. Şimdi köpeklerden korkmuyorum. Bugün hayvanları yakından gördük. Hayvanlar insanların can dostlarıdır. Onlardan korkmamalıyız. Hayvanlarında bu dünya üzerinde yaşama hakkı vardır. Hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz" diye konuştu.

Son dakika haberleri... Kuşadası Belediyesi çocukları can dostlarla buluşturdu
Son dakika haberleri... Kuşadası Belediyesi çocukları can dostlarla buluşturdu
Son dakika haberleri... Kuşadası Belediyesi çocukları can dostlarla buluşturdu
Son dakika haberleri... Kuşadası Belediyesi çocukları can dostlarla buluşturdu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Kuşadası Belediyesi çocukları can dostlarla buluşturdu - Son Dakika


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