Son dakika haberleri: Şehitler dualarla anıldı - Son Dakika

Körfez'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kaymakamlık önünde düzenlenen törenle başladı. Atatürk büstüne çelenk bırakılması sonrası şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Körfez'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü törenleri kaymakamlık önüne çelenk bırakılması ile başladı. Törene Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, ilçe emniyet ve jandarma müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası başlayan programda Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Başkan Şener Söğüt Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Program kapsamında Körfez Şehitliği ziyaret edildi. Protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına çiçek bırakılmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. - KOCAELİ