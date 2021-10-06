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Teknofest'te dereceye giren tek köy okulu oldular - Son Dakika

Teknofest'te dereceye giren tek köy okulu oldular

06.10.2021 11:14
Teknofest'te dereceye giren tek köy okulu oldular, System.String[]

Sivas'ta bir köy okulu zorluk ve imkansızlıklar içinde geliştirdikleri proje ile Teknofest'te dereceye girerek Türkiye genelinde ödül alan tek köy okulu olmayı başardı.

Sivas'ta bir köy okulu zorluk ve imkansızlıklar içinde geliştirdikleri proje ile Teknofest'te dereceye girerek Türkiye genelinde ödül alan tek köy okulu olmayı başardı.

Sivas kent merkezine bağlı Beypınarı köyünde Şehit Abdulkadir Koç Ortaokulu öğrencileri Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknolojileri Festivali İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışmasında büyük başarı elde etti. Bilgisayar Öğretmeni Erhan Kutlucan danışmanlığında takım kuran 8. sınıf öğrencisi Ahmet Güleç ve 7. sınıf öğrencisi Doğuhan Gülmez, imkansızlıklar içinde bir proje geliştirdi. Takımlarının adını "Yiğidobey" koyan öğrenciler 3 ay süren çalışmalarının ardından bir aparat ve yazılım geliştirdi. Öğrenciler proje ile telefon, tablet ve bilgisayar kullanımında kişilerin ekrana bakma mesafelerini uygun ölçüde ayarlamayı hedefledi. Arduino UNO, mesafe sensörü, LCD ekran gibi robotik parçalar kullanılarak yapılan proje de kişi ekrana çok yaklaştığında yazılı olarak uyararak ekrandan uzaklaşmasını sağlıyor. Göz sağlığı başta olmak üzere bedensel problemlerin önüne geçmek amacıyla yapılan proje Teknofest yarışmasında "En İyi Sunum" ödülüne layık görüldü. Öte yandan öğrenciler teknolojiyle çok fazla iç içe olmamasına rağmen Türkiye genelinde yarışmaya katılan projeler arasında dereceye giren tek köy okulu oldu.

"İmkanlarımız kısıtlıydı, başardık"

Okul Müdürü Selçuk Yıldız, "Öncelikle köy okulu dediniz tabi bizim imkanlarımız sınırlı. Her şey hayalle başlar. Çocuklarımız teknolojiye yakın olmadığı halde köyde sınırlı imkanlardan dolayı uzaktan eğitimde akranlarının göz sağlığını düşündüklerinden dolayı onlara zarar gelmemesi için böyle bir proje geliştirdiler. Sosyal İnovasyon alanında bu projeye dahil olduk ve İstanbul'da finallere katıldık. Çocuklarımız ilk defa anne babalarından ayrı kaldılar. İl defa şehir dışına çıktılar. Bu bizi çok mutlu etti. Teknofest gibi güzel bir etkinlikte başarılı olmak ödül almamız bizi ziyadesiyle mutlu etti. Sosyal İnovasyon alanında toplum sağlığına fayda anlamında 'En İyi Sunum' ödülünü aldık. Ödül aldık ama bu projenin arkasında büyük bir emek ve özveri var. Büyük bir fedakarlık var. İmkanlarımız kısıtlıydı. Bunları telafi ederek yorulmadan bıkmadan öğrencilerimizle öğretmen arkadaşımızın önderliğinde bunu başardık" dedi.

"Projeyi sunduk ve ödülümüzü aldık"

Öğrencilerden Ahmet Güleç, "Projemize en başta düşünerek başladık. Projemizdeki temel amacımız 2 sene canlı ders yaptığımız için göz sağlığımız çok fazla zarar gördü. Onun için böyle bir proje geliştirdik. Projemizle tablet veya telefona çok fazla yakınlaştığımızda 'ekrandan uzaklaş' diye tepki veriyor. Okuma yazmayı bilmeyen çocuklar için lambalar yanıp sönüyor" diye konuştu.

Doğuhan Gülmez ise, "Projemizin ismi 'Mesafe Altın Kuralımız'. Danışmanımız öğretmenimiz arkadaşımla bu projeye karar verdik ve yaptık. İstanbul'da mutlu olduk. Sevdiklerimizden ayrı kaldık ve bu projeyi sunduk ve ödülümüzü aldık. Ailemiz gurur duyuyorlar mutlu oldular" dedi. - SİVAS

Teknofest'te dereceye giren tek köy okulu oldular
Teknofest'te dereceye giren tek köy okulu oldular
Teknofest'te dereceye giren tek köy okulu oldular
Teknofest'te dereceye giren tek köy okulu oldular
Teknofest'te dereceye giren tek köy okulu oldular
Teknofest'te dereceye giren tek köy okulu oldular
Teknofest'te dereceye giren tek köy okulu oldular
Teknofest'te dereceye giren tek köy okulu oldular

Ahmet Güleç, Teknofest, Türkiye, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Teknofest'te dereceye giren tek köy okulu oldular - Son Dakika


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