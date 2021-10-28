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'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında Giresun'da öğrencilere eğitim verildi - Son Dakika

'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında Giresun'da öğrencilere eğitim verildi

28.10.2021 14:53

'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında Giresun'da öğrencilere eğitim verildi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında Namık Kemal İlkokulu 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında Giresun'da öğrencilere eğitim verildi

GİRESUN - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında Namık Kemal İlkokulu 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi. Ayrıca Trafik Polisi ekiplerince şehrin farklı noktalarında araç sürücülerine ve yayalara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Giresun Namık Kemal İlkokulunda öğrencilerine yönelik trafik bilincini oluşturmak amacıyla verilen eğitimlerde öğrencilere, trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında bilgi verildi. Akülü araçlarla uygulamaları olarak verilen eğitimde öğrencilerin heyecanları ise renkli görüntüler oluşturdu.

Eğitim Programıyla ilgili bilgi veren Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim ve Büro Amirliği personeli Hayriye Ertürk, "2013 yılından beri 'Trafik Dedektifleri' projesi devam etmektedir. Bu kapsamda okullara giderek öğrencilere güvenli trafik eğitimi ve trafik kurallarını öğreterek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İlerde trafikte daha bilinçli nesiller ve sürücüler yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Namık Kemal İlkokulu'nda uygulamalı ve teorik olarak eğitimlerimize devam ettik" bilgisini verdi.

Öğrencilere eğitim sonunda kırmızı düdük hediye edilerek, Trafik Polisi ekiplerince şehrin farklı noktalarında araç sürücülerine ve yayalara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında Giresun'da öğrencilere eğitim verildi
'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında Giresun'da öğrencilere eğitim verildi
'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında Giresun'da öğrencilere eğitim verildi
'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında Giresun'da öğrencilere eğitim verildi

Trafik Denetleme, Tragger, Giresun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında Giresun'da öğrencilere eğitim verildi - Son Dakika


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