Türk Kızılay gönüllüleri, Cumhuriyet Bayramında Türk Bayrağı ve kuru üzüm dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Manisa Şubesi ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kortej geçişine çocuklara Türk Bayrağı ve kuru üzüm dağıttı.

Manisa'da, Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, valilik binası önünden, Mustafa Kemal Paşa Caddesi boyunca kortej geçişi düzenlendi.

Türk Kızılay Manisa Şubesine ait haberleşme öncü aracı, ikram aracı ve kan bağış aracıyla kortej geçişine katılırken, Kızılay dönem kıyafetli gönüllüler tarafından da çocuklara Türk Bayrağı ve kuru üzüm dağıtıldı.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Türk Kızılay'ın araç filosu ve gönüllüleriyle her zaman olduğu sahada yer alarak, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna dahil olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenen kortej geçişine gönüllüler tarafından Kızılay dönem kıyafeti giyilerek katıldıklarını belirten Keresteci;

"Cumhuriyetimizin ilanının 98. yılını her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak bizlerde araç filomuz ve gönüllülerimizle sahadaki yerimizi aldık. Vatandaşlarımıza Türk Bayrağı ile Manisa'mızın dünyaca üne sahip Sultani kuru üzümünü dağıttık. Kızılay Gönüllülerimiz ve bu coşkulu kutlama emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA