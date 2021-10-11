Üye Girişi
Uşak Üniversitesi'nde yeni akademik yılı törenle başladı - Son Dakika

Uşak Üniversitesi'nde yeni akademik yılı törenle başladı

11.10.2021 19:34

Uşak Üniversitesi'nde yeni akademik yılı törenle başladı Uşak Üniversitesi 2021-2022 Akademik yılı, düzenlenen törenle açıldı.

Uşak Üniversitesi'nde yeni akademik yılı törenle başladı

UŞAK - Uşak Üniversitesi 2021-2022 Akademik yılı, düzenlenen törenle açıldı. Üniversite kongre salonunda gerçekleşen törende açılış konuşması yapan Rektör Ekrem Savaş, yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması için uzmanların uyarılarının dikkate alınarak uyulması gerektiğini belirtti.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'ne düzenlenen törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 61 - 65. Hükümetler'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören üniversite tanıtım videosu ile devam etti. Tanıtım videosu ardından açılış konuşması yapan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrencileri özlediklerini belirtti. Üniversite olarak her türlü tedbirleri büyük titizlikle aldıklarını da ifade eden Savaş, öğrencilere yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması için uzmanların uyarılarının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Sözlerini devam ettiren Rektör Savaş, "Üniversitemizi Tercih Ederek Aramıza Bu Yıl Katılan Çok Kıymetli Öğrencilerim,

Uşak Üniversitesi'ni kazanarak, geniş sosyal alanları, kütüphanesi, yurtları ve burs olanaklarının yanında, öğrenci odaklı eğitim modeli ile daima yenilikçiliği benimseyen ve bu alanda kendini sürekli geliştiren genç ve dinamik bir üniversiteye adımınızı atmış bulunmaktasınız.

Üniversite öğreniminizi zamanında tamamlayabilmeniz için öncelikle dersleri ve uygulamaları, bunu yanında hocalarınızla olan iletişim sorumluluğunuzu lütfen unutmayın. Mezun olduğunuzda tercih edeceğiniz kariyer seçeneklerinizde ihtiyaç duyacağınız donanımı üniversitemizde kazanacağınızdan hiçbir şüpheniz olmasın. Size sunulan imkanları etkin ve verimli bir şekilde değerlendirdiğinizde, ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceğinize inancımız tamdır. Bu vesile ile üniversitemizi kazanmış olan öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, kendilerini tebrik ediyorum. Bütün öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum" şeklinde konuştu. Protokol konuşmalarının ardından programa rahatsızlığından dolayı internet üzerinden katılan Prof. Dr. Nevzat Kor'un vekili Fahri Doktora ünvanı taktim edildi. Verilen cübbe ve diplomayı Kor'un vekili olarak programa katılan Prof. Dr. Veysel Eroğlu aldı. Törenin ardından Eroğlu öğrencilere verdi.

Uşak Üniversitesi'nde yeni akademik yılı törenle başladı
Uşak Üniversitesi'nde yeni akademik yılı törenle başladı
Uşak Üniversitesi'nde yeni akademik yılı törenle başladı
Uşak Üniversitesi'nde yeni akademik yılı törenle başladı

Uşak Üniversitesi, Üniversite, Savaş, Uşak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uşak Üniversitesi'nde yeni akademik yılı törenle başladı - Son Dakika


Son Dakika

İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti 19:16 İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var 18:58 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var Milli Savunma Bakanlığı'ndan 18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama
Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti 18:17 Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı 17:13 Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak 16:41 Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak
Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi 16:21 Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir 15:26 Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir

Son Dakika Haberleri
18:59 Serdar Ortaç'tan, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e destek
18:55 Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti
18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama
18:19 Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek
18:04 Lewis Hamilton, takımıyla yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı
17:47 5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum
17:33 Dizi gerçek oldu! Squid Game'de bulunan şeker kalıbı oyunu kafede oynanacak
17:30 Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım
17:16 DSÖ'den 2 doz aşı yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın
17:10 Fenerbahçe sol beke Viking Pereira'yı getiriyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız         
19:30
Serdar Ortaç'tan, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e destek Serdar Ortaç'tan, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e destek         
19:00
Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti         
18:56
Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek         
18:19
9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi         
17:16
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı         
16:55
Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi         
16:36
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu         
15:18
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 19:40:16. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak Üniversitesi'nde yeni akademik yılı törenle başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement