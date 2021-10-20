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Vali Karadeniz Turgutlu'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Vali Karadeniz Turgutlu'da temaslarda bulundu

20.10.2021 10:10
Vali Karadeniz Turgutlu'da temaslarda bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Turgutlu ilçesinde bir dizi ziyaretlerde ve temaslarda bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Turgutlu ilçesinde bir dizi ziyaretlerde ve temaslarda bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Turgutlu ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini ziyaret ettikten sonra Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar arasında gerçekleştirilen futbol maçını izledi.

Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ziyaret

Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini ziyaret eden Vali Karadeniz, sanayi sitesinde üretimi yapılan ürünleri inceledi. Vali Yaşar Karadeniz, Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yaman ve yönetim kurulu üyelerinden sanayi sitesinde ki mevcut üretim ve işleyiş hakkında bilgi alan Vali Karadeniz daha sonra Turgutlu Küçük Sanayi Sitesinde üretimi gerçekleştirilen ürünleri inceledi.

Manisa'nın sanayi ve tarım alanında önemli bir üretim merkezi olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, üreterek katma değer sağlayan Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi esnafına teşekkür etti.

Vali Karadeniz'e ziyarette Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Fehmi Gülen, Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yaman, ilgililer eşlik etti.

Muhtarlar Günü dolayısıyla futbol maçı düzenlendi

Turgutlu İlçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen futbol maçında muhtarlar sahada mücadele etti. Vali Karadeniz'in de izlediği müsabakayı Turgutlu'nun tek kadın muhtarı yönetti.

Vali Yaşar Karadeniz, Turgutlu İlçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen futbol maçını izledi. Çıkrıkçı Mahallesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan futbol sahasında düzenlenen etkinlikte, erkek muhtarlar sahada mücadele etti, Turgutlu'nun tek kadın muhtarı Deniz Bezen de hakem olarak müsabakayı yönetti. Bezen'in yardımcı hakemliklerini ise Betül Sena Güçlü ve Sude Sallıtepe yaptı.

Halk oyunları gösterilerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte maç öncesi Muhtarlar Gününü kutlayan Vali Yaşar Karadeniz, muhtarlardan oluşturulan her iki takımada başarılar diledi.

Etkinliğe katılan ve müsabakayı izleyen Vali Yaşar Karadeniz ile Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz'a üzerinde isimlerinin yazılı olduğu forma hediye edildi. - MANİSA

Vali Karadeniz Turgutlu'da temaslarda bulundu
Vali Karadeniz Turgutlu'da temaslarda bulundu
Vali Karadeniz Turgutlu'da temaslarda bulundu
Vali Karadeniz Turgutlu'da temaslarda bulundu
Vali Karadeniz Turgutlu'da temaslarda bulundu
Vali Karadeniz Turgutlu'da temaslarda bulundu
Vali Karadeniz Turgutlu'da temaslarda bulundu

Yaşar Karadeniz, Karadeniz, Turgutlu, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Karadeniz Turgutlu'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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