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Vali Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi

14.10.2021 09:51
Vali Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiAynalı Köşk Sanat Merkezi ve Bilgi Evi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sunumlar yapıldı.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Aynalı Köşk Sanat Merkezi ve Bilgi Evi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sunumlar yapıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öksüz, hem şehrin asayiş ve güvenliği ile ilgili konularda bilgilendirme yapmak hem de diğer kamu hizmetleri ile ilgili talep ve sorunları dinlemek için bir araya gelindiğini belirtti.

Belediye sınırları içerisindeki idari birimlerin amacının, mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak, daha iyi yerel hizmetleri ve kamu hizmetlerini vermek olduğunu ifade eden Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Bunun için elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Tüm kurumlarımız gece gündüz demeden çalışmalarını yapıyor. Mahalle denince en ilgili, en önemli kurum belediyelerdir. Bizler de belediye yönetimi olarak sizlere en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Sezon başladığından itibaren özellikle inşaat işlerine tabi ki bunun içinde alt yapı, kültür, sanat çalışmaları, sosyal yardım çalışmaları gibi her türlü çalışmalar var. İlgili birimlerimizin marifetiyle sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz, bundan sonra da en üst düzeyde hizmet vermenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Kars Belediyesi'nde uzun süreli sorunların birikiminin söz konusu olduğuna dikkat çeken Öksüz, "Biz belediyeyi devraldığımız 2 Ekim 2020 tarihinden itibaren sorunları tespit etmek, bu sorunları öncelik sırasına koymak ve çözmek üzere planlamalar yaptık. Çok şükür şu ana kadar önceliklerini saptadığımız sorunlarda önemli mesafeler kat ettik. Siz de takdir edersiniz ki bir anda tüm mahallelerimizin alt yapısını çözebilmek mümkün değil ama en azından bir yerden başladık. İnşaat sezonun sonuna doğru geliyoruz. İnşallah, çalışmalarımızı bir ay kadar daha sürdürebiliriz. Ondan sonra kışın yine ihtiyaçları tespit edecek, öncelikleri belirleyecek ve 2022 yılında aynı gayretle aynı şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Huzur ve güvenin olmadığı yerde hizmetin hiçbir önemi yok"

Bir şehirde huzur ve güvenliğin çok önemli olduğunu, huzur ve güvenin olmadığı yerde hizmetin hiçbir öneminin olmadığının altını çizen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Elbette huzur ve güven içerisinde yaşayabilmemiz için kolluk güçlerimiz var ve var güçleriyle çalışıyorlar. Tabi ki muhtar olarak sizlerin desteğine ve yardımına ihtiyaç duyuyoruz. İlin genel asayişi ile ilgili mahallenizdeki genel güvenlikle ilgili kolluk güçlerimizi ve bizleri zamanında bilgilendirmeniz, varsa sıkıntılarla ilgili gerekli çözümleri üretmemiz açısından önemlidir. Sizleri de bu konuda bizlere yardım etmeye davet ediyorum. Sizler de mahallenizde yaşayan herkese hizmet ediyorsunuz, onların ihtiyaçlarını zaman zaman bize iletiyorsunuz. Bizler de onları değerlendiriyoruz, ilgili kurumlara yönlendiriyoruz. Eğitim olsun, sağlık olsun, alt yapı olsun bütün hizmetlerde aynı şekilde davranıyoruz. Bundan sonra da elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"2021 yılında mahallelerimizin çoğunda çalışma yaptık"

Kentte 23 mahallenin tamamına yakınında çalışma yapıldığını hatırlatan Öksüz, özetle şunları söyledi:

"2021 yılı içerisinde merkezdeki 23 mahallenin çoğunda çalışma yapıldı. Tabiri caizse dokunmadık mahalle bırakmamaya çalışıldık. Bir anda bütün meseleleri çözmek mümkün değil. İnşallah gelecek yıldan itibaren mahallerimizin sorunları ve ihtiyaçları daha fazla çözülmüş olacak, daha az sorun kalmış olacak. İnşallah bu sorunları da kısa sürede bitirmiş olacağız. Asfalt, parke taş, stabilize yol çalışmalarımız, içme suyu ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Elbette ki planlanan çalışmalarımız da var. İlimizin bir otogarının olmaması, aslında var olan ama şehrimize yakışmayan bir otogarın var oluşu, bizleri yeni bir otogar yapma yönünde de teşvik etti. Şüphesiz onun da proje çalışmalarında sona doğru geliyoruz. İnşallah 2022 yılında yeni otogar binamızın inşaat çalışmaları başlamış olacak."

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, yaptığı değerlendirmelerin ardından muhtarlara tek tek söz vererek sorun ve isteklerini dinledi.

Öksüz, muhtarların sorunlarının çözümü için ilgili kurumalara talimat verdi. - KARS

Vali Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi
Vali Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi
Vali Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi
Vali Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi
Vali Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi

Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Marşı, Türker Öksüz, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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