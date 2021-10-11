VHO Iğdır'da veteriner hekimlerle buluştu - Son Dakika

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül Iğdır'da serbest veteriner hekimlerle buluştu.

ars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, Yönetim Kurulu üyeleri Cumhur Saltan, Gökhan Katok, Dr. Şemistan Kızıltepe, Iğdır İl Temsilcisi Serdar Akuş ile Iğdır'da serbest veteriner hekimlik yapan veteriner hekimlerin düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantının gündemi, Iğdır ilinde sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi konusu oldu. Iğdır'da serbest veteriner hekimlerin yoğun katılım gösterdiği toplantı sonrasında konuşan Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, "Mesleki birlik beraberliğimizi arttırmak ve meslektaşlar arasında dayanışma kültürünü tesis edebilmek adına oldukça önemsediğimiz bölge toplantılarımızın Iğdır ayağını pandemi nedeniyle uzun süredir gerçekleştirememiştik. Bugün ülke hayvancılığımız bakımından oldukça büyük önem taşıyan Iğdır ilimizde serbest veteriner hekimlik faaliyeti yürüten üyelerimizle birada olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Ödül, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili yeni mevzuatı gereği 2022 yılı itibariyle köyler dahil sahipli kedi ve köpeklerin tamamı mikroçip ve uluslararası geçerliliğe sahip pet pasaportu ile kimliklendirilmek ve istendiğinde beyan edilmek zorunda. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimler Birliği arasındaki ilgili protokole göre kimliklendirme konusunda Tarım Orman İl Müdürlükleri ve Veteriner Hekimleri Odaları arasında işbirliği protokolü ile yetki devri gerçekleştirilebilecektir. Bu protokole bağlı olarak Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile yetki devri protokolü imzalama noktasında olduğumuz sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi amacıyla mikroçip uygulamalarının yapılması sürecine ilişkin usül ve esasları meslektaşlarımıza anlatmak bu toplantımızın ana gündem maddesidir. Meslektaşlarımız bu konuda Odamızı tam yetkili kılmış ve sürece destek vereceklerini, her zaman olduğu gibi Iğdır hayvancılığı için hizmet etmeye devam edeceklerini beyan ettiler. Güncel konuların ve sektörel gelişmelerin ele alındığı toplantıya katılarak mesleki birlikteliğimizi pekiştirebilmemize vesile olan tüm meslektaşlarıma katılımları ve destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KARS