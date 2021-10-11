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"Zonguldak'ın Kanında Hayat Var" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlenecek - Son Dakika

"Zonguldak'ın Kanında Hayat Var" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlenecek

11.10.2021 12:21

Zonguldak Valiliği öncülüğünde "Zonguldak'ın Kanında Hayat Var, Sensiz Olmaz Kan Dostum" sloganı ile 2. geleneksel kan bağışı ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlenecek.

Zonguldak Valiliği öncülüğünde "Zonguldak'ın Kanında Hayat Var, Sensiz Olmaz Kan Dostum" sloganı ile 2. geleneksel kan bağışı ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlenecek.

Kan bankacılığı alanında, kanın güvenli kan bağışçılarından temin edilmesi, kalite standartlarına uygun olarak testlerden geçirilmesi ve uygun koşullarda sağlık kurumlarına iletilmesi sürecinde en önemli etken gönüllü kan bağışçılarının varlığı olduğuna dikkat çeken Türkiye Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, "Her ülkenin kendi kan ihtiyacını gönüllü kan bağışçılarından sağlaması büyük önem arz etmektedir. Türk Kızılay, 152 yıldır insani yardım alanında faaliyet göstermekte ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Faaliyet alanlarından bir tanesi de Ülkemizin kan ihtiyacını gönüllü kan bağışçılarından temin ederek hastanelerimize ve hastalarımıza ulaştırmaktır. Kızılay ülke genelinde toplam 300 noktada düzenlenen kan bağışı faaliyetlerini 3 bin 515 personel ile günlük 10 bin ünitenin üzerinde kan bağışı toplayarak gerçekleştirmektedir. Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi, güvenli kan temini projesinde Zonguldak İli ve İlçelerinde vatandaşlarımızın, kan temini konusunda sıkıntı yaşamaması için aralıksız çalışmaktadır. Zonguldak Merkez ve İlçelerinde bulunan tüm hastanelerin kan ihtiyacı %95 oranında, ücret ve nakil sıkıntısı olmadan kan merkezimiz tarafından karşılanmaktadır. Bu hizmetleri verebilmek için gönüllü ve düzenli kan bağışçılarına ihtiyaç vardır" ifadelerine yer verdi.

Kan bağışında bulunan vatandaşların Hepatit B, Hepatit C, AİDS ve frengi testlerine ücretsiz bakılarak kan grubu kartlarının bağışçılara verildiğinin altını çizen Ergenç, şöyle devam etti:

"Kan bağışı ve kök hücre bağışı konusunda en büyük destekçimiz tüm kurum ve kuruluşlardır. Kızılay; büyük bir iyilik hareketi, 152 yıllık bir çınar ağacı, bağışçılarımızın sayesinde her zaman mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındadır. Zonguldak Valiliği öncülüğünde" Zonguldak'ın Kanında Hayat Var, Sensiz Olmaz Kan Dostum" sloganı ile 13-14 Ekim 2021 tarihinde ikincisini düzenleyeceğimiz ve geleneksel hale getireceğimiz kan ve kök hücre bağışı organizasyonumuz için desteklerinizi bekliyoruz. Programımız 13 Ekim 2021 de Saat: 10.00 da Hükümet Konağı önünde başlayacak 2 gün boyunca vatandaşlarımız kan ve kök hücre bağışında bulunabileceklerdir. Kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunun önemini vurgu yaparak, Zonguldak halkımızı kan bağışı etkinliğine katılmaya davet ediyorum." - ZONGULDAK

Zonguldak'ın Kanında Hayat Var sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlenecek

Zonguldak Valiliği, Kan Bağışı, Kök Hücre, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Zonguldak'ın Kanında Hayat Var' sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Zonguldak'ın Kanında Hayat Var" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlenecek - Son Dakika
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