Hacı Abdullah Erdoğan Camii İbadete Açıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı Abdullah Erdoğan Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından ibadete açılan camide namaz kılındı.

Açılış programına katılan Vali Mustafa Eldivan, caminin Aydıntepe ve ilçe halkına hayırlı olmasını temenni ederek, yapımında emeği ve katkısı bulunanlara teşekkürlerini iletti.