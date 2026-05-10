Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı
10.05.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köyceğiz'den 15 hacı adayı, düzenlenen törende dualarla kutsal yolculuklarına uğurlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden bu yıl hacca gidecek olan 25 vatandaştan Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca gidecek olan 15 hacı adayı dualarla uğurlandı. Hacı adayları için Köyceğiz Müftülüğü tarafından Toparlar Merkez Camii'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Din görevlileri Murat Yaşar, Selman Gündoğdu, Mehmet Acar ve Mustafa Gürhan'ın tekbir, telbiye, ilahi ve salavatlarıyla devam etti. Törende konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, "Cenabı Allahın "Haccı ve Umreyi Allah için tamamlayın" emri gereği İslam'ın beş şartından biri olan hac farizasını ifa etmek üzere siz kıymetli hacı adaylarımızı, bizler buradan dualarla uğurluyor ve kutsal beldelerde de sizlerden, ülkemiz, milletimiz, şanlı bayrağımız ve bizler için dua bekliyoruz. Rabbim mebrur bir hac yapıp salimen ülkemize, sevdiklerinize dönmeyi nasip etsin. İbadetleriniz makbul, günahlarınız mağfur, yolunuz açık olsun" dedi.

Müftü Karagöz'ün yaptığı duadan sonra hacca gidenleri uğurlamaya gelen yakınları ve vatandaşlar duygulanarak gözyaşları ile hacı adaylarını yolcu ettiler. Dalaman havalimanından Mekke-i Mükerremeye hareket edecek olan hacı adayları Arafat vakfesinde hacı olduktan sonra Medine ziyaret ve görevlerini tamamlayıp Haziran ayının başlarında yurda dönecekler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

14:08
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
13:38
Hindistan’da dev tapınak arabası devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
13:30
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı
13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 14:48:53. #7.12#
SON DAKİKA: Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.