Hacı Bayram Camii'nde Ramazan Yoğunluğu - Son Dakika
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Hacı Bayram Camii'nde Ramazan Yoğunluğu

Hacı Bayram Camii\'nde Ramazan Yoğunluğu

Ankara'da Hacı Bayram Camii, Ramazan'da ibadet için gelenlerle dolup taşıyor. Ziyaretçiler manevi huzur buluyor.

26.03.2025 15:07
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Ankara'nın önemli manevi merkezlerinden olan Hacı Bayram Camii'nde Ramazan ayında yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ibadetlerini gerçekleştirmek ve Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etmek için camiye geliyor.

Özellikle Ramazan ayının son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte Hacı Bayram Camii ve çevresinde hareketlilik arttı. Sabah saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar, bireysel ya da toplu şekilde namaz kılıp, dualar ediyorlar. Vatandaşlar, ibadetlerini tamamladıktan sonra Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret ederek dua ediyorlar.

Ziyaretleri sırasında manevi bir huzur duyduklarını ifade eden vatandaşlar, Ramazan ayında burada bulunmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını söylediler. Ziyaretçiler, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde dua ve ibadet ettiklerinde manevi olarak içlerinin ferahladığını aktardılar.

Öte yandan, Ramazan ayında cami çevresindeki esnaf da hareketlilik yaşıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacı Bayram Camii'nde Ramazan Yoğunluğu - Son Dakika

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