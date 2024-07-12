Hacı Süleyman Köybaşı Nevşehir Külliye Camii Cuma namazı ile ibadete açıldı - Son Dakika
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Hacı Süleyman Köybaşı Nevşehir Külliye Camii Cuma namazı ile ibadete açıldı

2015 yılında yapımına başlanan ve uzun süre inşaatı tamamlanamayan Hacı Süleyman Köybaşı Nevşehir Külliye Camii, bugün kılınan Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Cami, Nevşehir'in genel görünümüne ihtişamlı yapısı ve Selçuklu ve Osmanlı gibi önemli medeniyetlerin mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Külliye camii, 88 metre yüksekliğe sahip 4 minare ve 50 metre yüksekliğe sahip ana kubbesiyle dikkat çekmektedir. Ayrıca, cami içerisinde gasilhane, gusülhane, morg, kadın ve erkek taziye evi, konferans salonu, misafirhane ve kütüphane gibi çeşitli sosyal donatılar da bulunmaktadır.

12.07.2024 14:39
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2015 yılında yapımına başlanan ve uzun süre inşaatı tamamlanamayan Hacı Süleyman Köybaşı Nevşehir Külliye Camii, bugün kılınan Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

Yapımına 2015 yılında başlanan Göre yolu Ali Dirikoç Bulvarı üzerindeki Nevşehir Külliye Cami'nin tamamlanmasının ardından ilk Cuma namazı kılındı. Cuma namazını Külliye Cami'de kılmak için çok sayıda kişi camiye akın etti. 9 yıl önce yapımına başlanılan daha sonra kurulan dernekle birlikte bir çok Nevşehirli iş insanları ve hayırseverlerin de destek vermesiyle dış kaba inşaatı tamamlan külliye camiinin inşaatına ekonomik nedenlerden dolayı ara verilmişti. Külliye camii inşaatının tamamlanması için inşaatın giderlerini Nevşehirli iş adamı Ali Köybaşı karşılayarak külliyenin tamamlanmasını sağladı. Nevşehir Külliyesi'nin cami yapısında, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki mimari özellikleri taşıyan 88 metre yüksekliğe sahip 4 minare ve her minarede 3'er adet şerefe bulunuyor. 50 metre yüksekliğe sahip ana kubbenin yanı sıra, çevresinde de 28 normal kubbe yer alıyor. Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde 3 kattan oluşan ve açık ve kapalı mekanlarıyla 10 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği külleyede gasilhane, gusülhane, morg, kadın ve erkek taziye evi, 500 kişilik konferans salonu, Alimler misafirhanesi ve kütüphane ile dini eğitimlerin gerçekleştirileceği çeşitli sosyal donatılarında yer alacağı Nevşehir Külliyesi'nde, 4 de asansör hizmet verecek.

Nevşehir'in genel görünümüne ihtişamlı yapısı ve Selçuklu ve Osmanlı gibi önemli medeniyetlerin mimari özelliklerini de yansıtıyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacı Süleyman Köybaşı Nevşehir Külliye Camii Cuma namazı ile ibadete açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacı Süleyman Köybaşı Nevşehir Külliye Camii Cuma namazı ile ibadete açıldı - Son Dakika
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