Hacıbaba Parkı Açılıyor: Gaziantep'te Yeşil Alan Sevinci - Son Dakika
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Hacıbaba Parkı Açılıyor: Gaziantep'te Yeşil Alan Sevinci

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hacıbaba Mahallesi'nde inşa edilen Hacıbaba Parkı'nın çalışmalarını incelerken çocuklar tarafından sevgiyle karşılandı. Park, bölgenin yeşil alan ihtiyacını karşılayacak ve sosyal hayatı canlandırmayı hedefliyor.

31.10.2024 13:47  Güncelleme: 13:55
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Hacıbaba Mahallesi'nde Fatma Şahin'e sevgi seli

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Hacıbaba Parkı'nın çalışmalarını incelerken çocuklar tarafından sevgiyle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin bir bölümü Hacıbaba Parkı oluyor. Yapım çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlanırken, parkın vatandaşların kullanımına açılacak. 2 bin 300 metrekarelik alanıyla bölgedeki yeşil alan ihtiyacını karşılayacak park, sosyal hayatı canlandıracak bir merkez olması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, yeşil alanları genişletmeye yönelik vizyonuyla planlanan Hacıbaba Parkı, bölgedeki yeşil alan eksikliğini gidermek ve vatandaşlara keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan sunmak amacıyla hayata geçiriliyor. Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin bir bölümünün vatandaşa açılarak başlatılan parkın yapım çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlanırken, geri kalan kısmının da hızla tamamlanarak kısa sürede hizmete sunulması hedefleniyor. 2 bin 300 metrekarelik alanda yer alacak parkta, çocukların güvenle oynayabileceği bir çocuk oyun alanı, yetişkinlerin spor yapabileceği bir basketbol sahası ve geniş yeşil alan bulunacak. Parkın sosyal hayatı canlandıracak bir merkez olması hedefleniyor. Ayrıca, "Haydi Çaya" konseptiyle vatandaşlara çay servisi yapılması planlanarak parkın sosyal buluşmalar için cazip bir nokta olması sağlanacak.

Yeşil Gaziantep hedefine katkı

Fatma Şahin'in liderliğinde sürdürülen "Yeşil Gaziantep" projesi kapsamında hayata geçirilen Hacıbaba Parkı, şehrin yeşil alan ihtiyacına önemli bir katkı sunacak. Bu proje, doğayla iç içe mekanlar oluşturarak bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Bölgedeki sosyal ve yeşil alan ihtiyacı karşılanıyor

Hacıbaba Parkı'nın planlanması, bölge halkının uzun süredir dile getirdiği sosyal alan eksikliğine yanıt verecek. Park, sadece bir yeşil alan olarak değil, aynı zamanda çocukların oyun oynayabileceği ve sosyalleşebileceği, yetişkinlerin ise spor yapıp dinlenebileceği bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Parka yakın yaşayan bölge sakinleri, bu yeni alanın sağladığı sosyal ve yeşil imkanlardan oldukça memnun görünüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacıbaba Parkı Açılıyor: Gaziantep'te Yeşil Alan Sevinci - Son Dakika

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