10.05.2026 13:35
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yayımladığı mesajla başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Hacıbektaşoğlu mesajında, "Hayatın en saf sevgisini yüreğinde taşıyan, fedakarlığıyla ailesine güç veren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Annelerin toplum ve aile yapısındaki yerine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, "Anne sevgisi; merhametin, sabrın ve karşılıksız sevginin en güzel örneğidir. Toplumumuzun temelini oluşturan aile yapımızın güçlü kalmasında annelerimizin emeği ve özverisi tartışılmaz bir yere sahiptir. Evlatlarını sevgiyle büyüten, geleceğe umutla hazırlayan tüm annelerimiz; şefkatleriyle yalnızca ailelerine değil, milletimizin yarınlarına da ışık tutuyor." dedi.

Hacıbektaşoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, yüreğinde anne sevgisini taşıyan tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimizi ise rahmet ve minnetle anıyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

