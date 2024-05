Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Anneler Günü\'nü kutladı

Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, anneler günü nedeniyle yayınlamış olduğu mesajında, "Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğüdür. Annelerimize olan borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz" dedi.

12 Mayıs Pazar günü ülke genelinde kutlanan 'Anneler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'tüm annelerin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum' diyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Annelerimiz, sevgi, şefkat ve fedakarlıkla dolu hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Onların özverisi ve sevgisi, bizi her zaman güçlü tutar ve ileriye taşır. Bu özel günde tüm annelerimize teşekkür etmeli ve sevgimizi onlara göstermeliyiz. Onları ziyaret etmeliyiz. Annelerimizin varlığı, toplumumuzun temel taşlarından biridir ve onlara olan minnettarlığımızı her fırsatta ifade etmeliyiz. Onlara sadece bir gün değil her gün aynı sevgimizi göstermeliyiz. Hayatımızdaki yerleri ve değerleri hiçbir şeyle ölçülemez" dedi.

Başkanı Özdoğan, başta kendi annesi ve eşi olmak üzere tüm annelerin 'Anneler Günü'nü kutlayarak, onlara sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diledi. - KAYSERİ