Ünlü oyuncu hastanede tükenmişlik sendromuna girdi iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu hastanede tükenmişlik sendromuna girdi iddialarını yalanladı

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Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Müjde Uzman, hastaneye kaldırılmasının ardından tükenmişlik sendromuna girdiği iddialarını yalanladı. Eski aşkı Sinan Akçıl ise Uzman'ın durumuna ilişkin 'Zannetmiyorum tükenmez ya tükense bende tükenirdi zaten' şeklinde cevap verdi.

23.05.2024 12:53
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Hastane paylaşımıyla kafaları karıştıran ünlü oyuncu, "Hayatımda ilk defa tükendim" diyerek tükenmişlik sendromuna girdiği yönünde haberlere neden olmuştu.

ESKİ AŞKI İHTİMAL VERMEDİ

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde sette astım krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medya hesabından hastane fotoğrafı paylaşan Uzman tükendiği hakkında açıklamada bulunmuştu. Bunun üzerine eski aşkı Sinan Akçıl Uzman'ın bu durumuna yönelik soruları, "Zannetmiyorum tükenmez ya tükense bende tükenirdi zaten" diyerek cevapladı. Röportajın devamında ise, "Beni atlattığı için bundan sonra hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Müjde Uzman'ın Tükenmişlik Sendromu İddialarına Eski Aşkı Sinan Akçıl'dan Yanıt: 'Tükense Bende Tükenirdi'
Müjde Uzman'ın Tükenmişlik Sendromu İddialarına Eski Aşkı Sinan Akçıl'dan Yanıt: 'Tükense Bende Tükenirdi'

NE OLMUŞTU

Hastanede paylaştığı fotoğrafa yazdığı açıklamayla gündem olan Müjde Uzman, tükendiğini belirtmişti. Bunun üzerine Uzman'ın, "Hayatımda ilk defa tükendim" sözlerine tükenmişlik sendromuna yakalandığı hakkında haberler çıkmıştı. Ünlü oyuncu haberleri yalandı. Haberlerin kendi durumunu yansıtmadığını söyleyen Müjde Uzman, "Ben herhangi bir sedroma yakalandım falan demedim. Şu kendine magazin hesabı diyeni, kim olduğu ne idüğü belirsiz, başkalarının hayatı üzerinden bir de yalanlarla para kazanan sitelere inanmaktan vaz geçin lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu hastanede tükenmişlik sendromuna girdi iddialarını yalanladı

Sosyal Medya, Sinan Akçıl, Müjde Uzman, Astım, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu hastanede tükenmişlik sendromuna girdi iddialarını yalanladı - Son Dakika

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