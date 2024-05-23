Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı

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Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Feyza Civelek'in kardeşi Ömer Nadir Civelek'in de oyuncu olduğu ortaya çıktı. Ömer Nadir Civelek, Sandık Kokusu dizisinde site görevlisinin oğlu Ömer'i canlandırıyor. Senarist Melis Civelek'in çocuklarının oyuncu olması torpil iddialarını yeniden gündeme getirdi.

23.05.2024 13:06
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Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu madde almaya çalışırken polise yakalanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de ünlü çıktı.

Annesi Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden olduğu için torpil iddiasıyla sık sık gündeme gelen Civelek, sosyal medya hesabından erkek kardeşi Ömer Nadir Civelek'in doğum gününü kutladı. Civelek'in erkek kardeşinin de oyuncu olduğu öğrenildi. Ömer Nadir Civelek, Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde site görevlisinin oğlu Ömer'i oynuyor.

Senarist Melis Civelek'in çocuklarının oyuncu olması ve iddialı projelerde yer alması bir kez daha torpil söylentisin gündeme getirdi.

Oyuncu Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer Sandık Kokusu'nda oynuyormuş
Oyuncu Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer Sandık Kokusu'nda oynuyormuş
Oyuncu Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer Sandık Kokusu'nda oynuyormuş
Oyuncu Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer Sandık Kokusu'nda oynuyormuş
Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay\'ı Feyza Civelek\'in kardeşi de oyuncu çıktı

Sandık Kokusu, Feyza Civelek, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic: benim dayi ogluda Tornaci sanayide. 5 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: yani ?? 1 0 Yanıtla
  • Orhan Okul: Bu diziyi izlemeyin izletmeyin..! İslama arkadan vurulmuş bir hançer..! Dizinin ismi şu olmalı: Zehirli Şerbet 0 0 Yanıtla

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