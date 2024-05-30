Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi Gelbula mevkiinde içme suyu sorununu çözecek çalışmalar hakkında bilgi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi Gelbula mevkiinde içme suyu sorununu çözecek çalışmalar hakkında bilgi verdi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi Gelbula mevkiinde içme suyu sorununu çözecek çalışmalar hakkında bilgi verdi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi Gelbula mevkiinde yapılan çalışma ile içme suyu sorununun giderileceğini söyledi. Başkan Özdoğan, ayrıca Milli Emlak'ta devam eden işlerin durumu hakkında da bilgi verdi.

30.05.2024 11:34  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçe genelinde belediye ve diğer kurumlarca yürütülen çalışmaların birçok noktada devam ettiğini söyledi. Başkan Özdoğan, "Karpuzsekisi Gelbula mevkiinde yapılan çalışma ile içme suyu sorunu giderilecek" dedi.

İlçe genelinde yürütülen çalışmaları yakından takip eden ve sık sık vatandaşlarla görüşen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Karpuzsekisi Mahallesi Gelbula mevkiinde 13 hanenin içme suyu ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Özdoğan, "Yürütülen çalışma bu bölgedeki içme suyu sorununu giderecek. Ayrıca Milli Emlak'ta devam eden işlerin durumu hakkında da muhtarımızla birlikte vatandaşlarımıza bilgi verdik. Tapulama işlemleri hakkında geldiğimiz noktayı yerinde tespit etmiş olduk" dedi.

Başkan Özdoğan, Karpuzsekisi Muhtarı Nihat Koçak ve belediye ekipleri ile birlikte yaptığı incelemede, "Burada yaklaşık 13 hanemizin içme suyu ile ilgili talepleri vardı. yılın başından itibaren değerlendirilmişti. Şu an itibarıyla incelemeler tamamladı ve inşallah bu yaz itibarıyla içme suyu ihtiyacı olan hanelerimizin bu ihtiyaçları karşılanmış olacak. Aynı zamanda Milli Emlak'ta devam eden işlerin durumu hakkında da muhtarımızla birlikte vatandaşlara bilgi verdik. Tapulama işlemleri hakkında geldiğimiz noktayı yerinde tespit etmiş olduk. Bugün hem Hürmetçi'de hem de Karpuzsekisi ve Çayırkaşı alanında yerinde tespit ve incelemelerde bulunduk. Çünkü burada devam eden işlerimiz var ve tamamlanmak üzere olan projelerimiz mevcut. Burada yaşayan vatandaşlarımızın konforu ve rahatı için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bize yüreğini açan muhtarıma, hemşerilerime ve burada bulunan ağabeylerime teşekkür ediyorum. İnşallah tüm talepleri yerine getirmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Hacılar, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi Gelbula mevkiinde içme suyu sorununu çözecek çalışmalar hakkında bilgi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:24:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi Gelbula mevkiinde içme suyu sorununu çözecek çalışmalar hakkında bilgi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement