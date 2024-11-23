Hacılar Belediye Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacılar Belediye Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Hacılar Belediye Başkanı\'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenleri tebrik ederek, eğitim alanında yapılan çalışmalara ve öğretmenlerin mesleki önemine vurgu yaptı.

23.11.2024 09:47  Güncelleme: 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenleri bu manidar gün ile tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Öğretmenlik mesleğinin kutsallığına ve genç nesillerin yetiştirilmesindeki hayati önemine vurgu yapan Başkan Özdoğan; Hacılar'da eğitim alanında yapılan çalışmalardan bahsederek, öğretmenlere yönelik minnettarlığını dile getirdi. Başkan Özdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Öğretmenlik, sabır ve özveri gerektiren, geleceği şekillendiren kutsal bir meslektir. Toplumun gelişiminde ve gençlerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmesinde öğretmenlerimizin rolü tartışılmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Başöğretmen' unvanını almasının gururunu bugün bir kez daha hissediyor ve tüm öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla anıyorum."

Hacılar Belediyesi'nin eğitim alanındaki katkılarına değinen Başkan Özdoğan, gençlerin eğitim ve gelişimine destek olmaya devam edeceklerini belirterek; "Hacılar Belediyesi olarak, ilçemizde eğitimin kalitesini artırmak için çeşitli projeleri hayata geçirdik. Halit Özkaya Kütüphanesi ve diğer eğitim yatırımlarımızla, öğretmenlerimizin emeklerine destek olmak ve öğrencilerimize daha iyi imkanlar sunmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmetle anarak, "Bu özel günde, başta ilçemizde görev yapan değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim neferlerinin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık ve mutluluk, görevde olanlara başarılar diliyorum. Eğitim meşalesini gururla taşıyan tüm öğretmenlerimize minnettarız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Politika, Hacılar, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
12:19 Bir günde 27 milyar dolar kaybetti Bir günde 27 milyar dolar kaybetti!
12:09 Dev bankadan faiz indirimi için yeni tahmin Dev bankadan faiz indirimi için yeni tahmin
12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
12:00 Türk dizilerinde korkunç tablo:14 dizi incelemeye alındı Türk dizilerinde korkunç tablo:14 dizi incelemeye alındı
11:50 Pınar Altuğ: Tipim köylü kadını oynamaya müsaade etmez Pınar Altuğ: Tipim köylü kadını oynamaya müsaade etmez
11:39 Zorunlu elektrik tesisatında değişiklik yolda Zorunlu elektrik tesisatında değişiklik yolda
11:36 Serhat Akın’ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı: Doğuştan Galatasaraylı bu Serhat Akın'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı: Doğuştan Galatasaraylı bu
11:34 Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP’ye oy atacağım artık Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık
11:23 Netanyahu’nun yardımcısı yargılanıyor: Suçlama, ’ulusal güvenliği tehlikeye atmak’ Netanyahu'nun yardımcısı yargılanıyor: Suçlama, 'ulusal güvenliği tehlikeye atmak'
11:21 Havacılık tarihinde bir ilki başaran Bayraktar TB3 SİHA dünya basınında Havacılık tarihinde bir ilki başaran Bayraktar TB3 SİHA dünya basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 10:02:07. #1.11#
SON DAKİKA: Hacılar Belediye Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.