Başkan Özdoğan: "Hacılar'da hizmet ve eser yolculuğumuz kararlılıkla devam edecek" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Özdoğan: "Hacılar'da hizmet ve eser yolculuğumuz kararlılıkla devam edecek"

Başkan Özdoğan: "Hacılar\'da hizmet ve eser yolculuğumuz kararlılıkla devam edecek"
12.01.2026 10:57  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2025 yılının verimli geçtiğini belirterek 2026 için hizmet ve eser odaklı çalışmaların artacağını ifade etti. Yeni projeler, 112 Acil Sağlık Merkezi ve lise gibi önemli yatırımların müjdesini verdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçede yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2025 yılının Hacılar Belediyesi'ndeki tüm birimler açısından verimli geçtiğini vurgulayan Başkan Bilal Özdoğan, 2026 yılında da hizmet ve eser odaklı çalışmaların artarak süreceğini ifade etti. Başkan Özdoğan açıklamasında; "2025 yılında tüm birimlerimiz güzel işler yaptılar, yapmaya da devam edecekler inşallah. Bir taraftan hizmet üretirken, diğer taraftan kalıcı eserler ortaya koymaya devam edeceğiz. Yeni dönüşüm alanları, yeni hizmet alanları ve yeni eserlerin açılışlarını yapacağımız çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda temellerini atacağımız yeni projeler de bu süreçte hayata geçecek" dedi. Başkent Ankara temaslarının kesintisiz sürdürüleceğini belirten Başkan Özdoğan, bakanlıklarla yürütülen projelerin de hız kazanacağını dile getirerek; "Bu ay itibarıyla Ankara temaslarımız yeniden başlayacak. Bakanlıklarımızla yürüttüğümüz çalışmalarımızın ilçemize yeni kazanımlar olarak yansımasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacılar'a 112 Acil Merkezi ve yeni bir lise geliyor

Hayırseverlerin destekleriyle özellikle sağlık ve eğitim alanında önemli adımlar atıldığını vurgulayan Başkan Özdoğan; "Hayırseverlerimizin katkılarıyla ilçemizde sağlık ve eğitim alanında yeni sözleşmeleri bu ay içerisinde imzalayacağız. Yeni bir lise ve yeni bir 112 Acil Sağlık Merkezi için son noktaya geldik. Protokol aşamasındayız. Bahar aylarıyla birlikte temellerini atmayı planlıyoruz. 112 Acil Sağlık Merkezimizin yıl sonuna kalmadan tamamlanmasını hedefliyoruz. Lisemiz ise 2027-2028 eğitim öğretim yılında hizmete girecek şekilde inşa edilecek" diye konuştu. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Başkan Özdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak açıklamasını şu sözlerle tamamladı;

"İçinde bulunduğumuz süreç, dünden daha güçlü olmamız gereken bir dönemdir. İlçe olarak, il olarak ve ülke olarak daha çok çalışmalı, daha çok gayret etmeli ve birlik beraberlik içerisinde yolumuza devam etmeliyiz. Rabbim herkese sağlık ve sıhhat versin." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Hacılar'da hizmet ve eser yolculuğumuz kararlılıkla devam edecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:31:10. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan: "Hacılar'da hizmet ve eser yolculuğumuz kararlılıkla devam edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.