Başkan Özdoğan: "Hacılar\'da hizmet ve eser yolculuğumuz kararlılıkla devam edecek"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçede yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2025 yılının Hacılar Belediyesi'ndeki tüm birimler açısından verimli geçtiğini vurgulayan Başkan Bilal Özdoğan, 2026 yılında da hizmet ve eser odaklı çalışmaların artarak süreceğini ifade etti. Başkan Özdoğan açıklamasında; "2025 yılında tüm birimlerimiz güzel işler yaptılar, yapmaya da devam edecekler inşallah. Bir taraftan hizmet üretirken, diğer taraftan kalıcı eserler ortaya koymaya devam edeceğiz. Yeni dönüşüm alanları, yeni hizmet alanları ve yeni eserlerin açılışlarını yapacağımız çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda temellerini atacağımız yeni projeler de bu süreçte hayata geçecek" dedi. Başkent Ankara temaslarının kesintisiz sürdürüleceğini belirten Başkan Özdoğan, bakanlıklarla yürütülen projelerin de hız kazanacağını dile getirerek; "Bu ay itibarıyla Ankara temaslarımız yeniden başlayacak. Bakanlıklarımızla yürüttüğümüz çalışmalarımızın ilçemize yeni kazanımlar olarak yansımasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacılar'a 112 Acil Merkezi ve yeni bir lise geliyor

Hayırseverlerin destekleriyle özellikle sağlık ve eğitim alanında önemli adımlar atıldığını vurgulayan Başkan Özdoğan; "Hayırseverlerimizin katkılarıyla ilçemizde sağlık ve eğitim alanında yeni sözleşmeleri bu ay içerisinde imzalayacağız. Yeni bir lise ve yeni bir 112 Acil Sağlık Merkezi için son noktaya geldik. Protokol aşamasındayız. Bahar aylarıyla birlikte temellerini atmayı planlıyoruz. 112 Acil Sağlık Merkezimizin yıl sonuna kalmadan tamamlanmasını hedefliyoruz. Lisemiz ise 2027-2028 eğitim öğretim yılında hizmete girecek şekilde inşa edilecek" diye konuştu. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Başkan Özdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak açıklamasını şu sözlerle tamamladı;

"İçinde bulunduğumuz süreç, dünden daha güçlü olmamız gereken bir dönemdir. İlçe olarak, il olarak ve ülke olarak daha çok çalışmalı, daha çok gayret etmeli ve birlik beraberlik içerisinde yolumuza devam etmeliyiz. Rabbim herkese sağlık ve sıhhat versin." - KAYSERİ