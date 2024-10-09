Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan\'dan Gazze Açıklaması

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İsrail'in Gazze'ye bir yıldır devam eden saldırıları hakkında, "Hacılar olarak, Kayseri olarak, Türkiye olarak her zaman mazlumların yanındayız" dedi.

Hacılar Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Özdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada ilçede devam eden çalışmalara vurgu yaparak, "Ekim ayı itibariyle de ilçemizdeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Altyapı, üst yapı ve konut çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülüyor" dedi.

"Her zaman mazlumların yanındayız"

Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yaptığı bir yıldır devam eden saldırılara ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki benzer acı olaylara da değinen Başkan Özdoğan, "Zalim İsrail'in Gazze'de din kardeşlerimize yaptığı zulmün bir benzerini maalesef Beyrut'ta da görmekteyiz. Hacılar olarak, Kayseri olarak, Türkiye olarak her zaman mazlumların yanındayız. İnşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Dileğimiz, bu zulmün bir an önce sona ermesi ve dünya milletlerinin gerekli duyarlılığı göstermesidir. Daha büyük bir sıkıntıya sebebiyet vermeden bu durumun tez zamanda sonuçlanmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Özdoğan'ın konuşmasının ardından Hacılar Belediye Meclisi, bu ayın gündeminde yer alan 4 maddeyi oy birliğiyle kabul etti. Toplantının sonunda Başkan Özdoğan, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olmasını diledi. - KAYSERİ