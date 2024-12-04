Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Kadın Hakları Günü Mesajı - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Kadın Hakları Günü Mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan\'dan Kadın Hakları Günü Mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle kadın haklarının güçlendirilmesi ve toplumsal yaşamda kadının rolü hakkında önemli mesajlar verdi. Özdoğan, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda desteklenmesi gerektiğini belirtti.

04.12.2024 11:37  Güncelleme: 11:39
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle mesaj yayımladı. Başkan Özdoğan mesajında, kadınların toplumsal yaşamın her alanında oynadığı hayati role dikkat çekerek, kadın haklarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Başkan Bilal Özdoğan, 5 Aralık 1934 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının, dünya demokrasi tarihine geçen önemli bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi:

" Türkiye, kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce tanımış bir ülke olarak, kadınların toplumsal hayata eşit bir şekilde katılmalarının önünü açmıştır. Kadınlarımız, aileden topluma, ekonomiden siyasete kadar her alanda varlıklarını güçlü bir şekilde hissettirmektedir. Kadınlarımızın elde ettiği kazanımları daha da ileri taşımak hepimizin görevidir."

"Kadınlarımızı her alanda destekliyoruz"

Hacılar Belediyesi olarak kadınlara yönelik projelere büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Özdoğan, "Kadınlarımız için sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda desteklerimizi sürdürüyoruz. İlçemizde düzenlediğimiz meslek edindirme kursları, spor ve sanat etkinlikleri ile kadınlarımızın her alanda güçlenmesini hedefliyoruz. Kadınlarımız, demokrasimizin ve toplumumuzun temel taşıdır. Onların yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"Kadınlarımızla gurur duyuyoruz"

Başkan Özdoğan, mesajında kadınların toplumsal gelişime olan katkısını şu sözlerle ifade etti:

"Kadınlarımız, tarih boyunca ülkemizin kalkınmasında, bağımsızlık mücadelesinde ve toplumsal dönüşümlerde öncü rol üstlenmiştir. Bugün de bilimde, sanatta, sporda ve siyasette büyük başarılar elde eden kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Dünya Kadın Hakları Günü'nün, kadın haklarının daha da ileriye taşınması adına farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum."

Başkan Özdoğan, kadınların toplumsal yaşamda daha fazla yer alması için eğitimden istihdama kadar geniş bir yelpazede yapılması gereken çalışmaların önemini vurgulayarak, "Kadınlarımıza destek olmak, sadece onların değil, toplumun tamamının gelişimine katkı sağlar" diyerek mesajını tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Kadın Hakları Günü Mesajı - Son Dakika

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