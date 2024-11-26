Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan: 'Dört Mevsim Güzellikler Sunuyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan: 'Dört Mevsim Güzellikler Sunuyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan: \'Dört Mevsim Güzellikler Sunuyoruz\'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kar yağışının ardından ilçenin doğal güzelliklerini tanıtarak Hacılar'ın dört mevsim ayrı bir cazibe merkezi olduğunu vurguladı. Karla kaplanan manzaraları ziyaretçilere davet ederek, doğaseverler için uygun alanlar oluşturduklarını belirtti.

26.11.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; kar yağışının ardından ilçede ortaya çıkan kartpostallık manzaraları değerlendirerek, Hacılar'ın dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu vurguladı. Başkan Özdoğan, beyaza bürünen Hacılar'ın doğal güzellikleriyle sadece ilçe sakinlerini değil, farklı yerlerden gelen doğaseverleri de büyülediğini ifade etti.

Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Hacılar'da 2 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzaralara dikkat çeken Başkan Özdoğan; "İlçemiz, dört mevsim sunduğu doğal güzelliklerle bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Baharda yeşilin, yazın serin dağ havasının, sonbaharda yaprakların sarı tonlarının ve şimdi de kar yağışıyla beyaz örtünün oluşturduğu muhteşem bir tabloyu Hacılar'da bulmak mümkün" dedi. Başkan Özdoğan, kar yağışıyla birlikte ilçede doğaseverler için uygun bir alan oluştuğunu belirterek; "Ortaseki Ormanları, Bağlar Bölgesi ve Erciyes'in etekleri bu mevsimde adeta birer doğal stüdyo haline geliyor. Kar yağışının ardından oluşan kartpostallık görüntüler, Hacılar'ı ziyaret edenleri büyülüyor. Tüm vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kar yağışıyla birlikte belediye ekiplerinin de sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Başkan Özdoğan; "Hacılar Belediyesi olarak bir yandan karla mücadele çalışmaları yaparken, diğer yandan doğamızın güzelliklerini koruyup tanıtarak turizme katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Hacılar'ı daha yaşanabilir ve ilgi çekici bir yer haline getirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi. Hacılar'da kar yağışıyla birlikte doğanın sunduğu eşsiz güzellikler, ilçe halkını ve ziyaretçileri büyülerken, Başkan Bilal Özdoğan'ın liderliğinde yapılan çalışmalar ilçeyi her geçen gün daha cazip bir hale getiriyor. Başkan Özdoğan, kış mevsiminin bu güzelliklerini tüm vatandaşlarla paylaşarak, ilçenin doğal ve kültürel mirasını tanıtmaya devam edeceklerini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Hava Durumu, Belediye, Hacılar, Turizm, Yerel, Yaşam, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan: 'Dört Mevsim Güzellikler Sunuyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
14:19 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
20:43 Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti
20:39 İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ’ın son görüntüleri İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri
20:27 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
20:10 Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe
20:09 Müge Anlı’da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı Müge Anlı'da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı
19:59 Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu
19:52 Antalya’ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı Antalya'ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 15:14:02. #1.11#
SON DAKİKA: Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan: 'Dört Mevsim Güzellikler Sunuyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.