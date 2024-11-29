Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Karla Mücadele Ekiplerine Teşekkür Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Karla Mücadele Ekiplerine Teşekkür Etti

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Karla Mücadele Ekiplerine Teşekkür Etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede etkili olan kar yağışına karşı yürütülen kar küreme ve yol açma çalışmalarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Özdoğan, birlik ve dayanışma ruhuyla hareket ederek kış şartlarıyla mücadele edileceğini vurguladı.

29.11.2024 13:32  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçe genelinde etkili olan kar yağışına karşı yürütülen kar küreme ve yol açma çalışmalarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini sabah erken saatlerde ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Yoğun kış şartları altında özveriyle çalışan personele minnettarlığını dile getiren Başkan Özdoğan; "Hacılarımız için mesai mefhumu gözetmeden çalışan ekiplerimizle gurur duyuyorum" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü hizmet binasında personelle bir araya gelen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sahada yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Başkan Özdoğan, kış boyunca yaşanan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma gibi zorlu şartlara rağmen ekiplerin koordineli bir şekilde görev yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı;

"Pazar günü başlayan ve pazartesi de devam eden yoğun kar yağışı sonrasında ilçemizdeki her bölgeye hizmet götürmek için büyük bir çaba gösterdiniz. Bağlar bölgesinden ilçe merkezine, mahallelerden yüksek rakımlı bölgelere kadar oldukça farklı coğrafi yapıda başarılı bir çalışma sergilediniz. Bu özverili çalışmalarınız sayesinde vatandaşlarımızdan birçok teşekkür mesajı aldık. Biz de bu memnuniyeti sizlere iletmek için buradayız. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."

Başkan Özdoğan, kış mevsiminde benzer zorlu süreçlerin yaşanabileceğine dikkat çekerek, ekiplere moral verdi. Özdoğan; "Bu yıl yoğun kar yağışlarının olduğu bir kış bizi bekliyor. Ancak ekiplerimizin hazırlıklı olması ve birlik ruhuyla çalışması, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizin göstergesi. Biz, aile ruhuyla ve dayanışma içerisinde hareket ettiğimiz sürece ilçemizdeki hiçbir sorun çözümsüz kalmayacak. Sizlerin gayretiyle vatandaşlarımız bu rahmeti zorluk yaşamadan karşılıyor. Hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, karla mücadelede görev alan personelin kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmalarındaki üstün performansının, belediyenin vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesinin en iyi örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Özdoğan, karla mücadele ekibine teşekkürlerini iletirken, kış şartlarının etkilerini en aza indirmek için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirterek, "Kış mevsimini rahmet ve bereket olarak görüp bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ziyaretinden sonra Başkan Özdoğan vatandaşlara da kış lastiği konusunda uyarılarda bulunarak, vatandaşların kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını ve belediye ekiplerine ulaşmaları gereken durumlarda 442 37 77 veya 0534 592 48 55 numaralı telefonları kullanmalarını istedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Hava Durumu, Politika, Belediye, Güvenlik, Hacılar, Ulaşım, Yerel, Yaşam, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Karla Mücadele Ekiplerine Teşekkür Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
12:42 İstanbul’da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
20:51 Bakan Tunç’tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
19:57 Sahte dolar nasıl ayırt edilir Canlı yayında testle anlattı Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı
19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
19:08 Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı
19:00 Karius’tan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Karius'tan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 14:13:00. #1.13#
SON DAKİKA: Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Karla Mücadele Ekiplerine Teşekkür Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.