Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Karla Mücadele Ekiplerine Teşekkür Etti

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçe genelinde etkili olan kar yağışına karşı yürütülen kar küreme ve yol açma çalışmalarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini sabah erken saatlerde ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Yoğun kış şartları altında özveriyle çalışan personele minnettarlığını dile getiren Başkan Özdoğan; "Hacılarımız için mesai mefhumu gözetmeden çalışan ekiplerimizle gurur duyuyorum" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü hizmet binasında personelle bir araya gelen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sahada yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Başkan Özdoğan, kış boyunca yaşanan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma gibi zorlu şartlara rağmen ekiplerin koordineli bir şekilde görev yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı;

"Pazar günü başlayan ve pazartesi de devam eden yoğun kar yağışı sonrasında ilçemizdeki her bölgeye hizmet götürmek için büyük bir çaba gösterdiniz. Bağlar bölgesinden ilçe merkezine, mahallelerden yüksek rakımlı bölgelere kadar oldukça farklı coğrafi yapıda başarılı bir çalışma sergilediniz. Bu özverili çalışmalarınız sayesinde vatandaşlarımızdan birçok teşekkür mesajı aldık. Biz de bu memnuniyeti sizlere iletmek için buradayız. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."

Başkan Özdoğan, kış mevsiminde benzer zorlu süreçlerin yaşanabileceğine dikkat çekerek, ekiplere moral verdi. Özdoğan; "Bu yıl yoğun kar yağışlarının olduğu bir kış bizi bekliyor. Ancak ekiplerimizin hazırlıklı olması ve birlik ruhuyla çalışması, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizin göstergesi. Biz, aile ruhuyla ve dayanışma içerisinde hareket ettiğimiz sürece ilçemizdeki hiçbir sorun çözümsüz kalmayacak. Sizlerin gayretiyle vatandaşlarımız bu rahmeti zorluk yaşamadan karşılıyor. Hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, karla mücadelede görev alan personelin kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmalarındaki üstün performansının, belediyenin vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesinin en iyi örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Özdoğan, karla mücadele ekibine teşekkürlerini iletirken, kış şartlarının etkilerini en aza indirmek için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirterek, "Kış mevsimini rahmet ve bereket olarak görüp bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ziyaretinden sonra Başkan Özdoğan vatandaşlara da kış lastiği konusunda uyarılarda bulunarak, vatandaşların kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını ve belediye ekiplerine ulaşmaları gereken durumlarda 442 37 77 veya 0534 592 48 55 numaralı telefonları kullanmalarını istedi. - KAYSERİ