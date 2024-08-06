Hacılar Belediye Başkanı Yangın Bölgesini İnceledi

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Akyazı Mahallesi ve Hasandağı mevkiinde meydana gelen yangının etkilediği alanı yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, yangının Melikgazi ilçe sınırında sabah 9: 30 sularında başladığını ve rüzgarın etkisiyle Akyazı Mahallesi'nin Seyranlı ve Hasandağı bölgelerine yayıldığını belirtti.

Hacılar ile Melikgazi Belediyeleri'nin kesiştiği noktada başlayan ve rüzgarın etkisiyle Akyazı Mahallesi'nin Seyranlı ve Hasandağı bölgelerinde etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve İncesu belediyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve emniyet personel ve arazöz desteği ile yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Başkan Özdoğan, "Pazartesi günü sabah saat 9: 30 sularında Melikgazi ilçe sınırımızda bulunan mahallemizden başlayan, nedeni henüz bilinmeyen bir yangın, rüzgarın da etkisiyle Akyazı Mahallesi'nin Seyranlı ve Hasandağı'nın başlangıç noktası olan bölgeye yayıldı. Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleri, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve İncesu belediyelerimizin Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Emniyetimizin personel ve arazöz desteği ile yangını kontrol altına almayı başardık. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı" dedi.

İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün personel ve araçlarıyla yangına müdahale edildiğini belirten Özdoğan, soğutma çalışmalarının tamamlandığını ve rüzgarın etkisiyle yangının tekrar alevlenmemesi için tüm ekiplerin canla başla çalışma yaptığını vurguladı. "Hepimize geçmiş olsun. Ekiplerimize, personelimize ve araçlarıyla destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum" diyen Başkan Özdoğan, "Orman Bölge Müdürlüğümüz de orman yangınlarındaki tecrübelerini burada göstererek yangının kontrol altına alınmasında ciddi destek sağladı" dedi.

Başkan Özdoğan, hem Hacılar hem de Kayseri halkına çağrıda bulunarak, sıcak hava nedeniyle dikkatli olmalarını ve yangın konusunda daha hassas davranmalarını istedi. Başkan Özdoğan, "Yangının çıkış nedeni ile ilgili emniyet birimlerimiz ve ilgili kurumlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Tesellimiz, herhangi bir can kaybı olmaması ve yangının sağlık açısından kontrol altına alınmış olmasıdır. Çalışmalar zor şartlar altında gerçekleşti. Tüm ekiplere teşekkür ediyorum ve hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ