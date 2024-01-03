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Hacılar Belediyesi'nde Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hacılar Belediyesi'nde Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Hacılar Belediyesi'nde yapılan Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda 12 madde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Başkan Özdoğan, son 5 yılda ilçeye yapılan 1 Milyar 100 Milyon liralık yatırımın meclis üyelerinin emeklerini gösterdiğini belirtti.

Hacılar Belediyesi\'nde Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
03.01.2024 - 12:30,  Güncelleme: 13:11
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Hacılar Belediyesi'nde Ocak Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Yılın ilk meclis toplantısında 12 madde görüşülerek, oy birliğiyle karara bağlandı. Başkan Özdoğan son 5 yılda ilçeye 1 Milyar 100 Milyon liralık yatırımın yapıldığını belirterek meclis üyelerinin yatırımlara değer kattığını söyledi.

Hacılar Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirilen 2024 yılının ilk toplantısına başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Yeni yılın başlangıcıyla birlikte sağlık, sıhhat ve afiyet dileklerimi iletiyorum. Rabbim, bu iyilikleri ilçemize, ilimize, ülkemize ve tüm insanlara versin" dedi.

Meclis toplantısı öncesinde konuşan Başkan Özdoğan, "2024 yılından beklentimiz Gazze'de yaşanan katliamın ve acının son bulması, dünya genelinde acı çeken tüm Müslüman ve diğer milletlerin bu yılda rahatlamasının en büyük umudumuzdur" diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2024'ün, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk yılı olmasıyla birlikte Türkiye'nin daha güçlü ve aktif olması temennisinde bulunuyorum. Ülkemizin liderliğiyle, daha adil ve huzurlu bir dünya için dua ediyoruz. Dünya genelindeki çifte standartların son bulması gerektiğini görmekteyiz. Ukrayna'daki savaşa verilen ilginin, Gazze'deki acıya yansımaması düşündürücü. Burada dünyanın sesi olan Cumhurbaşkanımızın açıklamaları önemli ve umut verici. Umuyoruz ki bu soykırım sona erer ve adalet yerini bulur. Geçtiğimiz yılda ülkemizi etkileyen felaketlerin bir daha yaşanmaması, bu afetlerin yaralarının hızlıca sarılması için dualarımızı yolluyoruz."

Son 5 yılda ilçeye 1 Milyar 100 milyon liralık yatırım yapıldığına değinen Özdoğan, "Meclisimizdeki çalışmaların ve yapılan hizmetlerin değerini anlamak gerekiyor. Bir milyarlık yatırımın ilçemize kazandırılması, meclis üyelerimizin de emeklerini gösteriyor." dedi.

Son olarak yapılan bu hizmetlerin devam edeceğini söyleyen Özdoğan, "İlçemizdeki derelerin ıslahı ile alakalı Ankara ziyaretimizde Devlet Su İşleri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 200 milyonun üzerinde bir yatırımı da ilçemize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Konu ile alakalı işlerin ihalesinin 16 Şubat'ta yapılacağını kamuoyuna bildirmiş olalım" şeklinde konuştu.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Hacılar Belediye Meclisi'nin birinci gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi'nde Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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