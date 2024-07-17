Hacılar Belediyesi, Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Faaliyetini Duyurdu - Son Dakika
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Yerel

Hacılar Belediyesi, Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Faaliyetini Duyurdu

Hacılar Belediyesi, Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Faaliyetini Duyurdu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından düzenlenecek olan Sütdonduran kampı ve Erciyes zirve tırmanışı faaliyetinin tarihini açıkladı. Dağcılar, Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkmak için Sütdonduran Yaylası'nda buluşacaklar.

17.07.2024 14:15  Güncelleme: 14:17
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenecek olan Sütdonduran kampı ve Erciyes zirve tırmanışı faaliyetinin 20-21 Temmuz 2024 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Kayseri'nin sembolü ve Türkiye'nin 5. büyük dağı olan 3917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkmak isteyen dağcılar, Sütdonduran Yaylası'nda buluşacak. Zirvesi bulutları delen ve tepesinden kar eksik olmayan Erciyes, insanlara eşsiz duygular sunan azameti ile dağcıları kendine çekiyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tırmanış faaliyetine katılacak dağcılara başarılar dileyerek, şunları söyledi:

"İlçemizden, ilimizden ve güzel Türkiye'mizin her yanından Sütdonduran kampımıza ve zirve faaliyetimize gelecek değerli dağcı arkadaşlarımıza ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 20 - 21 Temmuz günü yapılacak zirve tırmanışı faaliyetimiz, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de itinayla, titizlikle ve kazasız belasız geçmesini Rabbim nasip eylesin. Dağcı arkadaşlarımıza daha sağlıklı ortamda zirve yapabilmeleri için gereken tüm çalışmaları yaptık. Erciyes'imizin güzelliğini zirveden yaşayarak, o zirve defterine de imzalarınızı atarak inşallah kazasız belasız sağlıklı bir şekilde faaliyetin gerçekleştirilmesini temenni ediyorum."

Her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 30'uncusu düzenlenecek olan faaliyette dağcılar, 21 Temmuz Pazar günü saat 03.00'de Sütdonduran yaylasında bulunan dağ evinden hareket edecekler. Faaliyete katılan dağcıların, 3917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesine saat 09: 00 - 10: 00 arasında ulaşması, burada İstiklal Marşı'nı okuyup zirve defterini imzaladıktan sonra faaliyeti tamamlayarak kamp alanına dönmeleri planlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi, Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Faaliyetini Duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacılar Belediyesi, Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Faaliyetini Duyurdu - Son Dakika
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