Başkan Özdoğan: "Bugünün değil, yarının Hacılar’ını inşa ediyoruz"

Hacılar Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan 9 madde görüşülerek meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Toplantının açılışında meclis üyelerine hitap eden Başkan Bilal Özdoğan, ilçede devam eden altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yaz döneminde yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirten Başkan Özdoğan, ilçe genelinde yürütülen altyapı çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

"100 milyon liralık yatırım Hacılar'ın geleceğine yapılıyor"

İlçede yürütülen çalışmaların vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu ifade eden Başkan Özdoğan, bu yıl Hacılar'a yaklaşık 100 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi:

"İlçemizde hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. 5 kilometrelik hat çalışmada artık son aşamaya geldik. Eski hattın iptal edilerek yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte önemli bir süreç tamamlanmış olacak. Yaklaşık 80 kişilik ekibin görev aldığı bu büyük çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl Kayseri Caddesi'nde gerçekleştirilen ana hat yatırımıyla birlikte Hacılar, altyapı anlamında çok önemli yatırımlar kazandı."

"Var olan hizmetin kalitesini daha da yükseltiyoruz"

Geçen yaz yaşanan su debisi sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması amacıyla çalışmaların gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Özdoğan, yapılan yatırımın sadece bugünü değil geleceği de planladığını ifade ederek, "Biz var olmayan bir hizmeti oluşturmaya çalışmıyoruz. Var olan hizmetin kalitesini daha da artırıyoruz. Hacılar her gün büyüyor, her gün gelişiyor. Son 6 yılda ilçemizde yaklaşık 1.600 müstakil yapı inşa edildi. Bunların 1.200'ü kullanıma açıldı, 400'ünün ise yapımı devam ediyor. Artan nüfus ve özellikle yaz aylarında oluşan yoğunluk nedeniyle altyapımızın da aynı hızla güçlendirilmesi gerekiyordu. Yapılan bu yatırım sadece bugünün Hacılar'ına değil, yarının Hacılar'ına da hizmet edecek" dedi.

Elektrik ve doğalgaz altyapısı da güçleniyor

Başkan Özdoğan, yalnızca su altyapısında değil elektrik ve doğalgaz altyapısında da önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Elektrik dağıtım şirketimiz havai hatları yer altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Doğalgaz şirketimiz ise ilçemizin büyümesine paralel olarak ilave ring hattını tamamlıyor. Hedefimiz; hemşehrilerimizin su, doğalgaz ve elektrik gibi temel hizmetleri en kaliteli şekilde almasını sağlamak. Elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla birlikte olumsuz hava şartlarından kaynaklanan sorunlar da en aza indirilecek" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın desteği bizim için çok kıymetli"

Çalışmalar süresince vatandaşların gösterdiği anlayışa teşekkür eden Başkan Özdoğan, geçici rahatsızlıkların kalıcı hizmetlere dönüşeceğini belirterek, "Şubat ayının sonundan itibaren devam eden çalışmalar sırasında zaman zaman yollar kapandı, toz oluştu ve planlı su kesintileri yaşandı. Bu süreçte gösterdikleri sabır ve destek dolayısıyla tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yapılan her yatırım Hacılar'ın geleceği için gerçekleştiriliyor" dedi.

"Birlik ve beraberlik içinde hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Meclis üyelerine de teşekkür eden Başkan Özdoğan, ilçeye kazandırılan hizmetlerde ortak aklın önemine vurgu yaparak, "Bu çalışmaları hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Meclisimizin katkıları, kurumlarımızın iş birliği ve vatandaşlarımızın desteğiyle Hacılar'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda gündem maddelerinin Hacılar'a hayırlı olmasını temenni eden Başkan Özdoğan, "Aldığımız kararların ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hacılar'ımızı her alanda daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Hacılar Belediye Meclisi'nin Ağustos 2026 Olağan Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.