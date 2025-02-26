Hacılar\'da Asfalt Çalışmaları Hızlanıyor

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede gerçekleştirilen asfalt serim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özdoğan, "Kış mevsimi, bizim için planlama ve hazırlık dönemi. Hava şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte asfalt serim çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni sezonda ilçemizin yollarını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Hacılar genelinde farklı bölgelerde yürütülen asfalt çalışmalarının ilçeye modern bir ulaşım altyapısı sunduğunu belirten Başkan Özdoğan, "Geçtiğimiz sezon boyunca ilçemizde 10.000 tonun üzerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Doğalgaz altyapısı tamamlanan bölgelerde hızla asfalt serimi yaparak vatandaşlarımızın konforlu bir ulaşım sağlamasına katkıda bulunduk" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir Belediyemizle İş Birliği İçinde Çalışıyoruz"

Asfalt serim çalışmalarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de destek sunduğunu ifade eden Başkan Özdoğan, "Belediye ekiplerimizin özverili çalışmaları ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla ilçemizde önemli bir asfalt çalışmasını tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedefimiz Daha Konforlu ve Güvenli Yollar"

Başkan Özdoğan, yeni asfalt sezonunda daha fazla bölgeye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "İlçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yeni sezon hazırlıklarımızı yapıyor, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte asfalt serim çalışmalarımıza hızla başlayacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ