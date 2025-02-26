Hacılar'da Asfalt Çalışmaları Hızlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacılar'da Asfalt Çalışmaları Hızlanıyor

Hacılar\'da Asfalt Çalışmaları Hızlanıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, asfalt serim çalışmalarının kış sezonunda hazırlık dönemi olduğunu belirtti. Yeni asfalt sezonunda ilçenin yollarını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalar devam edecek.

26.02.2025 14:51  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede gerçekleştirilen asfalt serim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özdoğan, "Kış mevsimi, bizim için planlama ve hazırlık dönemi. Hava şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte asfalt serim çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni sezonda ilçemizin yollarını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Hacılar genelinde farklı bölgelerde yürütülen asfalt çalışmalarının ilçeye modern bir ulaşım altyapısı sunduğunu belirten Başkan Özdoğan, "Geçtiğimiz sezon boyunca ilçemizde 10.000 tonun üzerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Doğalgaz altyapısı tamamlanan bölgelerde hızla asfalt serimi yaparak vatandaşlarımızın konforlu bir ulaşım sağlamasına katkıda bulunduk" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir Belediyemizle İş Birliği İçinde Çalışıyoruz"

Asfalt serim çalışmalarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de destek sunduğunu ifade eden Başkan Özdoğan, "Belediye ekiplerimizin özverili çalışmaları ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla ilçemizde önemli bir asfalt çalışmasını tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedefimiz Daha Konforlu ve Güvenli Yollar"

Başkan Özdoğan, yeni asfalt sezonunda daha fazla bölgeye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "İlçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yeni sezon hazırlıklarımızı yapıyor, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte asfalt serim çalışmalarımıza hızla başlayacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Belediye, Politika, Hacılar, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar'da Asfalt Çalışmaları Hızlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
14:02 PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan’ın yapacağı çağrıya uyacağız PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız
13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
20:29 Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
20:19 Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi Kıskıvrak yakalandılar Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi! Kıskıvrak yakalandılar
19:59 Kardan geline karda düğün ve takı töreni Kardan geline karda düğün ve takı töreni
19:50 Fatih Terim’in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed’i 2-1 yendi Fatih Terim'in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed'i 2-1 yendi
19:48 Trump’ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna’ya göz dikti Maden anlaşması yapmak istiyorlar Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar
19:42 Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti
19:30 Konya’da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu Konya'da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 15:43:30. #1.13#
SON DAKİKA: Hacılar'da Asfalt Çalışmaları Hızlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.