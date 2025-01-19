Hacılar'da Gençlik Buluşması: Eğitimde Destek Vurgusu - Son Dakika
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Hacılar'da Gençlik Buluşması: Eğitimde Destek Vurgusu

Hacılar\'da Gençlik Buluşması: Eğitimde Destek Vurgusu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Halit Özkaya Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşması' etkinliğinde gençler için hazırlanan takviye kurslarının önemine dikkat çekti. Öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Özdoğan, eğitimin Hacılar Belediyesi'nin önceliği olduğunu vurguladı.

19.01.2025 12:05  Güncelleme: 12:07
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Halit Özkaya Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşması' etkinliğine katılarak, gençler için başlatılan takviye kursları ve sınav hazırlık programlarının önemine vurgu yaptı. Başkan Özdoğan; "Hedefimiz, buradan Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversitelerine öğrenci yetiştirmek ve gençlerimizin eğitim yolculuğunda en güçlü destekçileri olmaktır" dedi.

Hacılar İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Halit Özkaya Kütüphanesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, gençler ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Gençlik buluşmasına Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar İlçe Müftüsü Cihan Yıldız, hayırsever Özkaya ailesi ve takviye kurslarına gelen öğrenciler katıldı. Gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Özdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili gençler, bizim sizden tek isteğimiz milli ve manevi değerlere sahip çıkmanız, derslerinize çalışmanız, sporunuzu yapmanız ve kitap okuma alışkanlığınızı artırmanızdır. Bu projeyi hayata geçirirken hedefimiz, sizlerin de Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde güzel işler yaparak vatanımıza ve milletimize hizmet etmenizdir. Kütüphanemizi daha aktif bir şekilde kullanmanızı, burada sunulan fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmanızı istiyoruz. Annelerinizi ve babalarınızı üzmeden başarıyla yol alacağınıza inanıyorum."

Programda konuşan Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ise, Halit Özkaya Kütüphanesi'nin Hacılar için bir eğitim yuvası olduğunu belirtti. Kaymakam Dertlioğlu; "Burası adeta sürekli canlı bir yaşayan kütüphane. Ancak sizler olmazsanız bu bina kuru bir yapıdan öteye geçmez. Sizler varsanız burası yaşıyor ve anlam kazanıyor. Hepinizi gayretlerinizden dolayı tebrik ediyorum" dedi. Hayırsever Özkaya ailesi adına konuşan Serdar Özkaya ise şu ifadeleri kullandı;

"Bu projeyi hayata geçirmek için büyük bir vizyon ortaya koyan Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan'a ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Burası yalnızca bir bina değil, gençlerimiz için bir fırsat kapısı. Sizlerin bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanacağından eminim. Hepinize başarılar diliyorum."

Etkinlikte, Özkaya ailesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan 120 öğrenciye kaynak kitap desteği sağlandı. Başkan Özdoğan, gençlere eğitim desteği sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Hacılar Belediyesi olarak eğitimi her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz" ifadelerini kullandı. Gençlik Buluşması, gençlerle hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve öğrencilerle sohbet sonrası tamamlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Gençlik Buluşması: Eğitimde Destek Vurgusu - Son Dakika

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