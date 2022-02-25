Hacılar'da iş yerlerlerine KDV denetimi - Son Dakika
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Hacılar'da iş yerlerlerine KDV denetimi

25.02.2022 00:57
Hacılar'da iş yerlerlerine KDV denetimi

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, KDV indirimi sonrasında ilçede faaliyet gösteren market ve kantinlerde denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, KDV indirimi sonrasında ilçede faaliyet gösteren market ve kantinlerde denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi. Özdoğan, yapılan denetimlerde yönetmeliğe aykırı bir durum tespit edilmediğini belirterek, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.

Hacılar Belediyesi zabıta ekipleri KDV indirimi sonrasında marketlerde aşırı zamlı ve fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için denetimlerde bulundu. Ekipler gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından market, bakkal ve kantin gibi yerlerde denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, denetimler kapsamında marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirdi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan; "Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin ardından ilçemiz genelindeki marketlerde KDV indirimi, etiket, fahiş fiyat, reyon ve kasa fiyatı yönündeki gerekli denetimler yaptık. İlçemizde faaliyet gösteren gıda satıcılarının denetimi sırasında yönetmeliğe aykırı bir durumun tespit edilmedi. Konuya hassasiyet gösteren esnafımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Özdoğan denetimlerin sık sık devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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Hacılar ilçesinde iş yerlerinde KDV denetimi yapıldı Hacılar ilçesinde iş yerlerinde KDV denetimi yapıldı

Bilal Özdoğan, Hacılar, Zabıta, Market, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hacılar'da iş yerlerlerine KDV denetimi - Son Dakika


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