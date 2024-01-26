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Hacılar'da Kentsel Dönüşüm Konutlarına Yeni Güzergahlı Ulaşım Hizmeti - Son Dakika
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Hacılar'da Kentsel Dönüşüm Konutlarına Yeni Güzergahlı Ulaşım Hizmeti

Hacılar Aşağı Mahalle'de bulunan kentsel dönüşüm konutlarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından belirlenen 573 numaralı hat, yeni güzergahıyla hizmet vermeye başlayacak. Güncellenmiş seferler sayesinde kentsel dönüşüm konutlarında yaşayan vatandaşların ulaşımı daha da kolaylaşacak.

Hacılar\'da Kentsel Dönüşüm Konutlarına Yeni Güzergahlı Ulaşım Hizmeti
26.01.2024 - 11:21,  Güncelleme: 11:27
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Hacılar Aşağı Mahalle'de bulunan kentsel dönüşüm konutlarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından belirlenen 573 numaralı hat, önümüzdeki günlerde yeni güzergahıyla hizmet vermeye başlayacak.

Kayseri Caddesi - Hacılar Meydanı - Camiikebir Caddesi - Dereboğaz Caddesi - Kentsel Dönüşüm Konutları - Yukarı Mahalle ve son durak hattında çalışacak olan güncellenmiş seferler sayesinde kentsel dönüşüm konutlarında yaşayan vatandaşların ulaşımı daha da kolaylaşacak.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kentsel dönüşüm bloklarında yaşayan ve ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşlarımızın talebi üzerine, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve çalışmalar sonucunda güzergah güncellemesi yapıldı. Seferler 27 Ocak 2024 Cumartesi günü başlayacak ve sabah 07: 00 ile akşam 22: 00 saatleri arasında devam edecek" dedi.

Başkan Özdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yeni güzergahla, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmayı ve ulaşım sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlıyoruz. Halk otobüsü seferleriyle birlikte, kentsel dönüşüm konutlarında yaşayan vatandaşlar rahat, konforlu ve ekonomik bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirebilecekler. Özellikle yaşlılarımızın ve öğrencilerimizin işini kolaylaştırmak adına yapılan bu çalışma için Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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