Hacılar\'da kıyafet bağış kutuları hizmete girdi

Hacılar Belediyesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi iş birliğinde, kullanılmayan tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması ve elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine destek sağlanması amacıyla ilçenin 8 farklı noktasına Kıyafet Bağış Kutuları yerleştirildi.

Hacılar Belediyesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen uygulamayla vatandaşlar, kullanmadıkları kıyafet ve ev tekstili ürünlerini bağış kutularına bırakarak hem çevrenin korunmasına hem de ihtiyaç sahiplerine uzanan yardım çalışmalarına katkı sunabilecek. Toplanan tekstil ürünleri geri dönüşüm sürecine kazandırılırken, elde edilen gelir Türk Kızılayı'nın yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerinde değerlendirilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, geri dönüşüm ile sosyal dayanışmayı aynı çatı altında buluşturan bu çalışmanın ilçe adına önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Başkan Özdoğan; "Türk Kızılay Kayseri Şubemiz ile imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında Kıyafet Bağış Kutularımızı ilçemizin belirlenen noktalarına yerleştirdik. Artık kullanmadığınız kıyafetleri ve ev tekstili ürünlerini bu kutulara bırakarak hem geri dönüşüme katkı sağlayabilir hem de bu süreçten elde edilen kaynakla ihtiyaç sahiplerine uzanan iyilik çalışmalarına destek olabilirsiniz. Birlikte geri dönüştürelim, birlikte iyiliği büyütelim" dedi. Hayata geçirilen iş birliğinin çevresel sürdürülebilirliğe ve sosyal yardımlaşmaya önemli katkılar sunacağını ifade eden Başkan Özdoğan, "Kullanılmayan her kıyafet yeniden değerlendirilecek, ekonomiye kazandırılacak ve ihtiyaç sahiplerine umut olacak. Hacılar Belediyesi olarak çevreyi koruyan, israfı önleyen ve dayanışmayı güçlendiren her projede yer almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu anlamlı kampanyaya destek vereceğine yürekten inanıyorum. Bu iş birliğinin ilçemize ve tüm ihtiyaç sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında kıyafet bağış kutuları; Erciyes Mahallesi Hes Caddesi, Akyazı Mahallesi Server Caddesi, Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Caddesi, Akdam Mahallesi Alparslanlar Caddesi, Yediağaç Mahallesi Sakar Eşmecik Caddesi, Beğendik Mahallesi Sakar Eşmecik Caddesi ile Hacılar Kaymakamlığı önü başta olmak üzere ilçenin toplam 8 farklı noktasına yerleştirildi. Hacılar Belediyesi, vatandaşları kullanmadıkları kıyafet ve tekstil ürünlerini kendilerine en yakın bağış noktasına bırakarak hem geri dönüşüme katkı sağlamaya hem de iyilik hareketine destek olmaya davet etti. - KAYSERİ