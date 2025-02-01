Hacılar'da Sabah Namazı Buluşması - Son Dakika
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Hacılar'da Sabah Namazı Buluşması

Hacılar\'da Sabah Namazı Buluşması

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, geleneksel 'Ailece Sabah Namazında Buluşuyoruz' programında vatandaşlarla bir araya gelerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Program dua ve zikirle sona erdi, ardından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

01.02.2025 12:55  Güncelleme: 12:57
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; geleneksel hale gelen 'Ailece Sabah Namazında Buluşuyoruz' programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Hacılar Camii Kebir'de düzenlenen buluşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı, dualar edildi ve manevi atmosfer hep birlikte yaşandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Emekli Kayseri İl Vaizi Mehmet Bektaş sohbet ve dua gerçekleştirdi. Sabah namazını ise Hafız Mustafa Baş kıldırırken, namaz sonrası Hafız Fatih Demir eşliğinde tesbihat ve zikir yapıldı. Programın sonunda Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu. Başkan Özdoğan, program sonrası yaptığı açıklamada; "Her ayın ilk cumartesi sabahında hemşehrilerimizle bir araya gelmek, manevi atmosferi hep birlikte yaşamak bizler için büyük bir mutluluk. Camiler, sadece ibadet ettiğimiz değil, aynı zamanda kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz, bir araya geldiğimiz özel mekanlardır. Bu programlar, ilçemizdeki birlik ve beraberliği daha da güçlendiriyor" diye konuştu. Hacılar Belediyesi olarak sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra, manevi değerleri yaşatmaya yönelik programlara da destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Özdoğan, tüm vatandaşları bu güzel buluşmalara katılmaya davet etti. Namaz sonrası Hacılar Belediyesi tarafından yapılan çorba ikramı ile program, sıcak ve samimi bir atmosferde tamamlandı. Vatandaşlar, böylesine anlamlı bir etkinliği düzenleyen Hacılar Belediyesi'ne ve emeği geçen din görevlilerine teşekkür etti.

Başkan Özdoğan; "İnşallah önümüzdeki süreçte de bu tür manevi programlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Rabbim dualarımızı kabul etsin" sözleriyle programı tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Sabah Namazı Buluşması - Son Dakika

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